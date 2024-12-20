У Вінниці чоловік напав на вчителя своєї доньки: йому загрожує обмеження волі

У Вінниці чоловік вдарив в обличчя вчителя своєї доньки

У Вінниці в одному з ліцеїв батько школярки вдарив вчителя своєї доньки. За нанесення тілесних ушкоджень йому загрожує 5 років обмеження волі.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Вінницькій області.

У коментарі для "УП. Життя" у відділі комунікації поліції Вінниччини розповіли, що інцидент трапився 18 грудня. Батько учениці – військовослужбовець. Водночас про мотиви такого вчинку правоохоронці не розповіли.

За інформацією місцевих ЗМІ, між ним та вчителем трудового навчання виник конфлікт, який закінчився тілесними ушкодженнями для педагога.

Як пише "Громадське" з посиланням на місцевий Telegram-канал, педагог нібито сказав шестикласниці, що її брат вчився краще за неї. Дівчинка образилась і поскаржилася батьку. За інформацією одного з інтернет-користувачів, той "не розібрався у ситуації та дав учителю в ніс". У нього нібито зламаний ніс та струс мозку.

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У поліції відмовилися підтвердити чи спростувати цю інформацію, "щоб не зашкодити досудовому розслідуванню".

"На місце події виїхала оперативно-слідча група та прийняла заяву від потерпілого.

19 грудня зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", – розповіли у поліції.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді 5 років обмеження волі. Триває досудове розслідування.

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