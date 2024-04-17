"Почув крик": у Вінниці курсант врятував хлопчика, якого мати ледь не втопила в річці

У Вінниці врятували 8-річного хлопчика, якого, за словами поліції, мати намагалася втопити в річці.

Дитину витягнув з води курсант Харківського національного університету внутрішніх справ Артем Макаров, повідомляє поліція Вінницької області.

Хлопчика госпіталізували, а його 40-річну матір затримали правоохоронці. Слідчі інкримінують їй замах на вбивство.

"15 квітня вдень на набережній у Вінниці курсант почув дитячий крик та, з його слів, побачив, як жінка штовхає хлопчика в річку, а потім, занурившись разом із ним у воду, намагається втопити.

Хлопець не розгубився, миттєво стрибнув у річку та витяг дитину на берег", – розповідають правоохоронці.

Курсант почув крики хлопчика на вінницькій набережній Фото: Нацполіція

На місце події прибув екіпаж поліції та швидка. Хлопчик з повним переохолодженням був госпіталізований.

І з ним, і з його матір’ю вже спілкувалися слідчі. Водночас вони поки що не коментують свідчення підозрюваної.

"Ми встановлюємо причини та обставини цієї події. Переказувати слова жінки я не маю права.

Наразі призначено проведення відповідних експертиз для того, щоб встановити, в якому стані перебувала жінка на момент вчинення злочину", – сказала речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська у коментарі "УП. Життя".

До інциденту мати й батько дитини жили разом, сім’я не перебувала на обліку у соціальних служб.

У поліції кажуть, що здоров’ю хлопчика нічого не загрожує. Його долю вирішуватиме Служба у справі дітей.

"Наразі хлопчика провідує батько. Про інцидент повідомлено службу у справах дітей.

У подальшому будуть прийматися рішення про повернення дитини у сім'ю та психологічну допомогу", – сказала речниця Вінницької поліції.

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури слідчі повідомили матері про підозру за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство малолітнього).

Жінці вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Їй загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Обухові затримали чоловіка, який зарізав доньку та хотів отруїти сина газом через ревнощі.