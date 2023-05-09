В Обухові чоловік зарізав доньку та хотів отруїти сина газом через ревнощі: деталі трагедії

В Обухові на Київщині 43-річний чоловік зарізав доньку і відкрив газ у будинку через ревнощі до дружини, яка поїхала за кордон.

Молодший син чоловіка зміг втекти, заховався у підвалі та викликав поліцію, повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Незадовго до вбивства сестри 12-річний хлопчик намагався повідомити сусідам, що батько вчиняє насильство щодо нього, показуючи відомий знак пальцями – однак дитину не зрозуміли.

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"З 1 на 2 травня до поліції Київської області подзвонив стривожений хлопець, який повідомив, що в його домі відбувається біда: батько вбиває сестру", – розповідає Андрій Нєбитов.

На місце відразу виїхали наряди групи реагування патрульної поліції Обухівського районного управління, та будинок був зачинений.

"Розуміючи, що це повідомлення категорії Альфа і є загроза життю і здоров’ю людини, вони відчинили двері, зайшли всередину і відчули різкий запах газу.

Один працівник відразу зорієнтувався, перекрив вентиль газу, який був ззовні, і вони стали обстежувати будинок, шукаючи хлопчика", – каже поліціянт.

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Вцілілий хлопчик Артем згадує трагічний вечір так:

"Він повідкривав у нас в кімнатах двері і пішов по ножик. Я заховався відразу. Вона (сестра – ред) в нього ніж забрала, сказала мені "тікай". Я побіг, взяв телефон, побіг у підвал в гараж. Намагався відкрити, він його заблокував чимось", – каже дитина.

Прибувши на місце, поліціянти побачили жахливу картину: майже весь перший поверх був у крові.

На підлозі лежало тіло старшої доньки підозрюваного – оператор викликав швидку, але дівчина була мертва.

"Також в будинку побачили тіло чоловіка, який не подавав ознак життя. Але після того, як приміщення було провітрене, у нього з’явився пульс, і каретою швидкої допомоги його доправили до місцевої лікарні", – каже Нєбитов.

12-річний хлопчик розповів, що у той день прийшов додому з тренування. Разом з батьком вони пішли до сусіда, на святкування дня народження його дружини.

Чоловік вживав алкоголь і постійно говорив по телефону, пригадує сусід Петро.

"Сказав, що Інна, супруга, поїхала за кордон, їх кинула. Знайшла якогось там другого чоловіка, не хоче вертатись", – прокоментував чоловік.

43-річний чоловік зарізав доньку і хотів отруїти всю сім'ю газом через ревнощі

Підозрюваний зателефонував дружині та влаштував скандал через ревнощі.

"Він зетелефонував дружині, почав вимагати показати коханця, почав залучати до цього дітей. Змушував їх сказати матері, щоб вона поверталася або все ж таки розповіла про нового коханця. Діти відмовилися брати в цьому участь і піднялися на другий поверх до своїх кімнат", – каже Андрій Нєбитов.

Між другою та третьою годиною ночі батько піднявся на другий поверх, розбудив дітей і сказав, що вони помруть.

Чоловік спустився на перший поверх та відкрив газ.

"Старша сестра спустилася за ним. У них виник конфлікт. Як ми з’ясували, батько відкрив конфорки з газом і намагався зробити так, щоб вся родина загинула", – каже начальник ГУНП Київщини.

Діти намагалися вибігти з дому. Але підбігши до дверей, вони зрозуміли, що ручка відламана і вийти з дому вони не зможуть.

Старша донька чинила опір батьку та намагалася перекрити газ. Зловмисник почав бити доньку кулаками, схопив ножа та намагався нанести ножові поранення.

Намагаючись допомогти сестрі, 12-річний Артем намагався додзвонитися до сусіда, але той не взяв слухавку.

"Тоді він схопив кухонну палку і намагався зупинити батька, нанісши йому близько 20 ударів по голові.

Це не зупинило батька. Він фактично розрізав руку своїй доньці і встромив ніж у груди", – розповів Нєбитов.

За висновком судмедексперта, цей удар став фатальним. Дівчина померла від крововтрати і ушкодження внутрішніх органів. Молодшому сину вдалося сховатись і він набрав "102".

"Стало зрозуміло, що фактично цей конфлікт відбувся на ґрунті неадекватних ревнощів. Чоловік дуже ревнував свою дружину, яка ще з жовтня 2022 року виїхала за кордон і працювала в Німеччині помічницею кухаря в китайському ресторані", – розповів Нєбитов.

12-річний Артем зміг втекти, заховався і викликав поліцію

Батько родини, чоловік 1979 року народження, раніше працював садівником, а останні два роки – вантажником. Сусіди згадують, що він "був добряком", але після від’їзду дружини на заробітки почались проблеми.

"Після від’їзду матері за кордон він почав по-іншому ставитись до дітей, став більш суворим. Коли навіть хлопець з батьком перебували у сусідів, він намагався подати знак щодо насилля, що він перебуває в небезпеці.

Всім відомий знак, коли великий палець затискається іншими пальцями. Але сусіди не розуміли, що це за знак, і тому ніякого значення цьому не надали", – розповів начальник ГУНП на Київщині.

Водночас хлопець не повідомляв про насильство у спортивній секції чи у школі. Вчителька дитини запевняє, що нічого такого не помічала. Хлопчик нібито був "радісний", але "не дуже комунікабельний".

Універсальний жест, який сигналізує про насильство

"За 40 хвилин до трагедії чоловік відправив СМС знайомим про те, що його родина зруйнована, дружини немає і він не розуміє, як йому далі жити.

Із цього СМС якісь висновки зробити складно. Але цілком зрозуміло, що людина знаходиться в неадекватному стані і сильному душевному хвилюванні. На жаль, друзі теж не надали цьому значення", – каже Нєбитов.

Наразі чоловік заарештований і госпіталізований. Він перебуває у спеціальній палаті з охороною.

Дії підозрюваного кваліфікували за Статтею 115 Кримінального кодексу ("Навмисне вбивство"). У поліції кажуть, що зловмиснику може загрожувати навіть довічне ув’язнення.

"Остаточна кваліфікація його дій буде по результатах всіх експертиз і доповіді в результаті досудового розслідування. Але практика підказує, що це буде частина друга Статті 115, яка передбачає навіть до довічного ув’язнення.

І головне: якщо ви бачите насилля, яке відбувається поряд з вами, або в родині, або в стосунках між двома і більше особами – обов’язково повідомляйте відповідним спеціалістам або Національній поліції. Це дуже важливо, щоб запобігти саме таким тяжким наслідкам", – наголошує Нєбитов.