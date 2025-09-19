У Вінниці на території лікарні виявили тіла мертвих собак: ймовірно, їх побили та отруїли

У Вінниці на території обласної клінічної лікарні знайшли тіла чотирьох собак. Зооволонтери стверджують, що тварин могли жорстоко побити та отруїти.

Ще одного собаку з ознаками отруєння відвезли до ветеринарної клініки, де лікарі рятують його життя, повідомили в організації UAnimals.

За словами місцевої волонтерки, адміністрація лікарні неодноразово просила міську раду прибрати собак, а неофіційно – погрожували їх вбити.

Місцеві небайдужі виявили чотири трупи тварин біля медичного закладу. Ще одна – під наглядом лікарів.

"Волонтери активно долучились до цієї справи та контактують із поліцією. Після судово-ветеринарної експертизи вони повідомили, що собак не лише отруїли, а ще й жорстоко побили. Ми шоковані, друзі, і хочемо допомогти у цій боротьбі", – зазначили у UAnimals.

РЕКЛАМА:

Зоозахисники звернулися до правоохоронців. У коментарі для "УП. Життя" речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська розповіла, що відповідне повідомлення надійшло 16 вересня. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Усі обставини злочину та причетних до нього осіб наразі встановлюють. Тривають слідчі дії.

"УП. Життя" також звернулася до Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова з проханням прокоментувати ситуацію. Наразі ми очікуємо на відповідь.