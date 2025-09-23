На Прикарпатті водій авто в’їхав в отару овець: загинули десятки тварин

У Ворохті на Івано-Франківщині чоловік скоїв наїзд на отару овець і поїхав з місця події. Його розшукали правоохоронці та притягнули до відповідальності.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області.

За даними поліції, близько 11-ї вечора 21 вересня на лінію "102" надійшло повідомлення від небайдужих про наїзд легковика на отару овець.

Згодом правоохоронці встановили обставини інциденту.

"32-річний водій автомобіля Ford Focus в темну пору доби не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на сільськогосподарських тварин, які рухалися по центральній частині проїзної дороги, що не освітлюється.

Керманича автомобіля перевірили на стан спʼяніння. Він був тверезий", – розповіли у поліції.

Речниця поліції в області Христина Максимчак у коментарі "Суспільному" додала, що водій за деякий час повернувся на місце інциденту.

За інформацією місцевих видань, загинуло 28 овець. Пастуху ж вдалося уникнути наїзду авто, яке "неслося на шаленій швидкості".

На керманича легковика склали адміністративний протокол за трьома статтями:

122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди);

124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна);

126 (керування транспортним засобом людиною, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Чоловікові загрожує штраф у розмірі 40 200 гривень або позбавлення права керувати транспортними засобами на термін від п’яти до семи років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без нього.