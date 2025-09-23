"Відео не збереглося": супермаркет в Ірпені прокоментував звинувачення у ймовірному вбивстві кота

Керівництво супермаркету "Фора" в Ірпені, працівників якого звинувачують у вбивстві безпритульного кота, заявило, що в архіві не зберігся запис з камери відеоспостереження за добу, коли трапився інцидент.

Через це у магазині не можуть "ні підтвердити, ні спростувати повідомлення про те, що тварина загинула".

Про це йдеться у відповіді, яку магазин надав "УП. Життя".

Там зазначили, що у ніч з 20 на 21 серпня працівники проводили плановий переоблік товару. Відвідувачів у цей час у маркеті не було. Під час роботи команда виявила в приміщенні безпритульного кота.

"Ми знаємо, що безпритульні тварини шукають прихисток у різних місцях, і нам важливо поводитися з ними обережно та відповідально. Водночас ми маємо дбати й про безпеку продуктів для наших гостей, а неконтрольоване перебування тварини біля них може створювати ризики та суперечить державним санітарним нормам.

За словами співробітників, вони вирішили забрати тварину із супермаркету – спіймали кота у кошик, винесли за межі магазину та відпустили", – розповіли у "Форі".

Також у супермаркеті заявили, що дізналися про ймовірну загибель тварини зі звернень на "гарячу лінію". Після цього там розпочали внутрішню перевірку.

"Коли наша служба безпеки звернулася до архіву, то виявилося, що відеозаписи за потрібну добу не збереглися у системі. Ми заперечуємо поширені у соцмережах припущення, що навмисно не надаємо дані відеоспостереження.

Оскільки ми не маємо відеодоказів і свідчень від очевидців, окрім наших колег, які були на зміні, ми як бізнес не можемо ні підтвердити, ні спростувати повідомлення про те, що тварина загинула. Якщо хтось має детальну інформацію та може надати переконливі докази, просимо звернутися до поліції, яка розслідує цю справу", – йдеться у повідомленні.

"Фора" також наголошує, що не може звільнити працівників лише на підставі звинувачень у соцмережах, оскільки це суперечить трудовому законодавству. Водночас там повідомили, що керівниця магазину звільнилася 5 вересня за згодою сторін через погрози. Вона працювала у "Форі" понад 7 років. Натомість її чоловік ніколи не працював у мережі магазинів, додає керівництво.

Компанія заявила, що співпрацює з поліцією та прокуратурою, які ведуть офіційне розслідування у цій справі.

Нагадаємо, нещодавно активісти заявили, що працівники супермаркету "Фора" в Ірпені задушили безпритульного кота. Ймовірне вбивство тварини розслідують правоохоронці.