Упродовж наступного десятиліття відбудеться сім повних затемнень Сонця: де їх чекати

Очікується, що найдовше затемнення, яке відбудеться 2027 року, триватиме більше 6 хвилин.

Протягом наступного десятиліття відбудеться сім повних сонячних затемнень, під час яких тінь Місяця частково занурить у темряву Європу, Південну Америку, Африку та Австралію.

Як повідомляє Space.com, у тій же точці планети затемнення сонця відбуваються з частотою близько одного випадку на 375 років, однак рідкісним це явище назвати не можна. На планеті такі події можна спостерігати приблизно кожних 18 місяців.

Найближче затемнення очікують уже 12 серпня 2026 року, останнє в найближчому десятилітті – 20 березня 2034 року. За прогнозами, максимальна тривалість явища складатиме до 6 хвилин 23 секунд.

Де і коли відбудуться наступні повні сонячні затемнення? Ми зібрали деталі.

Повне сонячне затемнення 2026 року

Подія відбудеться 12 серпня та охопить території Росії, Гренландії, Ісландії та Іспанії. Вона триватиме приблизно 2 хвилини і 18 секунд.

Уперше за 27 років затемнення Сонця відбудеться в Європі в 2026 році. wollertz/DepositPhotos

Подія стане першим повним сонячним затемненням у Європі за 27 років. За часом явище збігатиметься із піком щорічного метеоритного дощу Персеїди. Шлях затемнення пройде через Гренландію, західну Ісландію та північну Іспанію.

Найбільш помітною тінь Місяця буде біля узбережжя Рейк'явіка (Ісландія). Хоча за явищем краще спостерігати в Іспанії, де ймовірність ясного неба вища.

Зокрема, на острові Майорка можна буде побачити "золоту корону" – візуальне явище оточення Місяця яскравим світлом Сонця, що спостерігається під час повного затемнення.

Повне сонячне затемнення 2027 року

У 2027 році повне сонячне затемнення очікують над храмом Хатшепсут у Луксорі (Єгипет). Siempreverde/DepositPhotos

Подія відбудеться 2 серпня 2027 року. Вона охопить території Іспанії, Ґібралтару, Марокко, Алжиру, Тунісу, Лівії, Єгипту, Судану, Саудівської Аравії, Ємену, Сомалі та Британську Територію в Індійському океані (архіпелаг із 60 островів). Тривалість події – 6 хвилин і 23 секунди.

Затемнення відбудеться в межах події Saros 136 – найвідомішої групи повних сонячних затемнень нашої ери, що повторюється кожні 18 років, 11 днів і вісім годин.

Темрява вкриє і Луксор (Єгипет) – одне із найдавніших міст у світі. Затемнення охопить, зокрема, Луксорський храм, що був зруйнований ще у 27 році до н.е.

Прогнозують, що в 2027 році свідками сонячного затемнення стануть 89 мільйонів людей, що мешкають у країнах, на які того року впаде тінь Місяця. Це переважає кількість осіб, які бачили це явище в 2024 році в Північній Америці.

Повне сонячне затемнення 2028 року

Подія відбудеться 22 липні 2028 року, охопить острів Різдва, Кокосові острови, що в Індійському океані, а також Нову Зеландію та Австралію. Тривалість події – приблизно 5 хвилин та 10 секунд.

Друге з п'яти сонячних затемнень за 15 років для Австралії можна буде побачити у західних і північних частинах країни, а також на сході, зокрема у Сіднеї. За явищем спостерігатимуть і мешканці Південного острова Нової Зеландії.

Повне сонячне затемнення 2030 року

Подія відбудеться 25 листопада 2030 року, охопить території півночі Африки, як-от Намібію, Ботсвану, Південну Африку, Лесото та Австралію. Тривалість події – 5 хвилин та 10 секунд.

Затемнення переважно відбуватиметься над морем, але на суходолі свідками події стануть близько 11 мільйонів людей.

Явище почнеться незадовго після сходу Сонця від узбережжя Намібії, переміститься до східного узбережжя Південної Африки, далі рухатиметься через Індійський океан до Австралії.

Повне сонячне затемнення 2031 року

Подія відбудеться 14 листопада 2031 року й охопить частину Тихого Океану біля Гаваїв. Тривалість події – 1 хвилина і 8 секунд.

Цього разу очікують на гібридне затемнення, яке переходить від кільцевого до повного і навпаки. Таке явище – дуже рідкісна астрономічна подія. У цьому столітті воно відбудеться всього сім разів.

За гібридним затемненням Сонця в 2031 році можна буде спостерігати виключно з води. yggdrasill/DepositPhotos

Повне сонячне затемнення 2033 року

Подія відбудеться 30 березня 2033 року, охопить територію Росії та Аляску (США). Тривалість події – 2 хвилини і 37 секунд.

Наступне затемнення, яке побачить Північна Америка, очікують у період наближення весняного рівнодення – пікового сезону спостереження за північним сяйвом на Алясці.

Повне сонячне затемнення 2034 року

Подія відбудеться 20 березня 2034 року, охопить територію Беніну, Нігерії, Камеруну, Чаду, Судану, Єгипту, Саудівської Аравії, Кувейту, Ірану, Афганістану, Пакистану, Індії та Китаю. Тривалість події – 4 хвилини і 9 секунд.

Затемнення зможуть спостерігати близько 109 мільйонів жителів країн Центральної Африки та Південної Азії.

Раніше ми розповідали, яким супутники побачили затемнення в Північній Америці, що відбулось 8 квітня 2024 року.