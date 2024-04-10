Повне сонячне затемнення: яким його побачили супутники з космосу

ВИПРАВЛЕНО 10.04.2024 о 17:10

8 квітня за сонячним затемненням спостерігали мільйони глядачів з усієї Північної Америки на землі за допомогою окулярів. Крім того, у режимі реального часу його можна було побачити завдяки супутникам з космосу.

Про це розповіли на сайті видання Space.com.

Світлини опублікувало Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA). Їх зробили за допомогою серії геостаціонарних оперативних екологічних супутників (GOES). Метеорологічному супутнику NOAA-20 вдалося показати різницю між затемненою і незатемненою частиною Північної Америки на навколоземній орбіті.

Метеорологічний супутник NOAA-20 зафіксував вигляд місячної тіні у Північній Америці до і після сонячного затемнення 8 квітня 2024 року. Тінь – чорна смуга, яка накладається на вигляд континенту без затемнення Фото NOAA

“Місячне шоу” над Північною Америкою побачили також Супутники Starlink компанії SpaceX.

Зображення тіні Місяця на Землі під час сонячного затемнення 8 квітня 2024 року з супутника SpaceX Starlink Фото SpaceX Starlink

Нагадаємо, що сонячне затемнення – астрономічне явище, під час якого диск Сонця повністю або частково закритий місяцем. Як повідомляють астронавти NASA, наступного разу подібне явище можна буде спостерігати у 2044-му році.

Метеорологічний супутник GOES-16 NOAA зафіксував місячну тінь над Північною Америкою під час сонячного затемнення 8 квітня 2024 року Фото NOAA

Момент, коли Місяць повністю закрив Сонце, помітили астронавти 71-ї експедиції на Міжнародній космічній станції (МКС).

“Зараз обладнання на борту МКС краще, ніж те, що було на станції під час останнього сонячного затемнення, яке спостерігали у Північній Америці в 2017 році”, – заявив астронавт НАСА з екіпажу 8 Майкл Барретт.

Раніше ми вже розповідали про 10 дивних речей, які відбуваються під час сонячного затемнення.