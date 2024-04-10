Повне сонячне затемнення: яким його побачили супутники з космосу
ВИПРАВЛЕНО 10.04.2024 о 17:10
8 квітня за сонячним затемненням спостерігали мільйони глядачів з усієї Північної Америки на землі за допомогою окулярів. Крім того, у режимі реального часу його можна було побачити завдяки супутникам з космосу.
Про це розповіли на сайті видання Space.com.
Світлини опублікувало Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA). Їх зробили за допомогою серії геостаціонарних оперативних екологічних супутників (GOES). Метеорологічному супутнику NOAA-20 вдалося показати різницю між затемненою і незатемненою частиною Північної Америки на навколоземній орбіті.
“Місячне шоу” над Північною Америкою побачили також Супутники Starlink компанії SpaceX.
Нагадаємо, що сонячне затемнення – астрономічне явище, під час якого диск Сонця повністю або частково закритий місяцем. Як повідомляють астронавти NASA, наступного разу подібне явище можна буде спостерігати у 2044-му році.
Момент, коли Місяць повністю закрив Сонце, помітили астронавти 71-ї експедиції на Міжнародній космічній станції (МКС).
“Зараз обладнання на борту МКС краще, ніж те, що було на станції під час останнього сонячного затемнення, яке спостерігали у Північній Америці в 2017 році”, – заявив астронавт НАСА з екіпажу 8 Майкл Барретт.
Раніше ми вже розповідали про 10 дивних речей, які відбуваються під час сонячного затемнення.