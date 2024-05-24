У Японії помер собака, фото якого стало легендарним мемом
У Японії помер найвідоміший у світі собака породи шиба-іну. Хвостатий на прізвисько Кабосу відомий мемом Doge, також був "обличчям" криптовалюти Dogecoin.
Про це у своєму блозі повідомила власниця собаки Ацуко Сато, пише Sky News.
За її словами, Кабосу помер уві сні вранці 24 травня. Йому було 18 років.
У грудні 2022 року у Кабосу діагностували хронічну лімфолейкемію (тип онкологічного захворювання крові) і гострий холангіогепатит (запальне захворювання печінки і жовчовивідних шляхів).
Власниця тварини зазначала, що Кабосу перебуває у важкому стані. Останні два роки Кабосу пересувався за допомогою візочка.
Ацуко Сато, вчителька з Японії, взяла Кабосу із притулку для тварин у 2008 році.
У 2010 році Ацуко Сато опублікувала у Facebook фотографію свого собаки із зачудованим виразом морди, додавши до неї підпис:
"Така забава… вау".
Знімок став вірусним і протягом багатьох років його використовували як мем Doge.
У 2021 році мем Doge продали за 4 мільйони доларів як незамінний токен (NFT).
Також собака став символом криптовалюти Dogecoin. У 2023 році вартість Dogecoin підскочила приблизно на 4000% після того, як Ілон Маск назвав її "народною криптовалютою".
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