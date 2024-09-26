Найдовше у світі очікував смертної кари: у Японії виправдали 88-річного чоловіка

26 вересня японський суд виправдав 88-річного колишнього боксера Івао Хакамада, якого у 1968 році визнали винним у вбивстві чотирьох людей. Із того часу чоловік чекав на страту переважно в одиночній камері, що вплинуло на його психічне здоров’я.

У 1966 році чоловік працював на заводі з переробки місо – традиційної японської приправи, яка складається з ферментованих бобів, пише BBC.

Того року тіла його роботодавця, дружини та двох дітей-підлітків знайшли під час пожежі в будинку в Сідзуока, що на захід від Токіо. Усіх членів родини зарізали та підпалили у власному будинку.

Крім того, зловмисники викрали 200 тисяч єн готівкою.

Правоохоронці звинуватили в злочині Івао Хакамада, який спершу заперечував свою причетність до справи. Чоловік зрештою визнав провину, але згодом заявив, що це були вимушені зізнання. Японець стверджував, що наважився на це після побиття та допитів, що тривали до 12 годин на добу.

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У 1968 році колишнього боксера засудили до смертної кари за вбивство та підпал. Це рішення підтвердив Верховний суд Японії в 1980 році.

Протягом багатьох років адвокати Хакамада стверджували, що знайдена на одному з доказів ДНК насправді не належала засудженому. Крім того, захисники припускали, що поліція могла сфабрикувати матеріали справи.

У 2014 суддя визнав, що той одяг дійсно "не був речами підсудного".

"Несправедливо продовжувати тримати підсудного під вартою, оскільки ймовірність його невинуватості стала цілком очевидною", – сказав тоді Мураяма.

Після цього Івао Хакамада звільнили із в’язниці, де більшу частину часу він проживав в одиночній камері. У японця виявили погіршення психічного стану, тому надалі він проживав під опікою своєї 91-річної сестри Хідеко.

У жовтні 2023 року розпочався перегляд справи.

У ході нового судового провадження, як пише Reuters, японця звільнили від особистої участі в засіданнях, оскільки тривале очікування на страту значно вплинули на його психічне здоров’я.

26 вересня 2024 року суд погодився з тим, що докази підробили поліціянти, а засуджений насправді не був винним у вчиненому, повідомляє AFP.

Сестра японця Хідеко протягом десятиліть боролася за брата, тому їй було приємно почути слова «не винен» у суді.

"Коли я це почула, була настільки зворушена і щаслива, що не змогла втриматися і заплакала", – сказала вона журналістам.

Виправдання Івао Хакамада прокоментували в міжнародній правозахисній організації Amnesty International. Там назвали рішення суду "вирішальним моментом для справедливості" та закликали Японію скасувати смертну кару.

"Після майже пів століття неправомірного ув’язнення та ще 10 років очікування повторного суду, цей вердикт є важливим визнанням глибокої несправедливості, з якою він переживав протягом більшої частини свого життя", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у США після 43 років ув'язнення жінку визнали не винною у вбивстві, що відбулося в 1980 році, та звільнили з тюрми.