Японія встановила новий рекорд довголіття: там живе майже 100 тисяч людей віком від 100 років

У Японії кількість людей віком від 100 років зросла до рекордного рівня – майже 100 тисяч.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, праці та добробуту Японії, пише The Japan Times.

Станом на 1 вересня у Японії налічується 99 763 людей віком від 100 років, з них близько 88% – жінки.

За даними реєстру населення, кількість довгожителів зросла на 4 644 осіб у порівнянні з минулим роком – це новий рекорд уже 55-й рік поспіль.

Японія почала вести статистику довгожителів у 1963 році, і тоді зареєстрували лише 153 людини.

Позначку в тисячу довгожителів перевищили у 1981 році, 10 тисяч – у 1998-му, 50 тисяч – у 2012-му, а 90 тисяч – у 2022 році.

Нині в країні на кожні 100 тисяч людей припадає 80,58 довгожителів. Лідирує префектура Сімане – 168,69 на 100 тисяч, що є найвищим показником у країні вже 13-й рік поспіль.

Далі йдуть Коті (157,16) та Тотторі (144,63). Найнижчі показники зафіксовані у Сайтама (48,50), Айті (53) та Осака (55,44).

Найстарішою жителькою країни є 114-річна лікарка Шігеко Кагава з префектури Нара. Жінка працювала акушером-гінекологом навіть після 80 років.

Водночас найстаріший чоловік Японії – це 111-річний Кійотака Мідзуно з префектури Сідзуока.

Японія має найвищу у світі тривалість життя, але стикається зі швидким старінням населення та низьким рівнем народжуваності.

У 2024 році коефіцієнт народжуваності знизився до 1,15 (порівняно з 1,2 у 2023 році) – це найнижчий рівень з 1947 року. У Токіо цей показник другий рік поспіль залишився нижчим за 1.

Загальна кількість громадян країни скоротилася до 120,65 млн станом на 1 січня. Минулого року зафіксували лише 686 061 народжень, уперше менше ніж 700 тисяч, водночас смертність сягнула 1 605 298 осіб. Це призвело до природного скорочення населення на 919 237 осіб.

2024-й став 17-м роком поспіль, коли населення зменшувалося, і відзначився найрізкішим падінням за весь час спостережень.

Така ситуація створює серйозне навантаження на систему соціального забезпечення та ринок праці.

