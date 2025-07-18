Троє померлих на одного малюка: за 10 років народжуваність в Україні скоротилась у 2,2 раза

За перше півріччя 2025 року в Україні народилися понад 86 тисяч немовлят, а понад 249 тисяч людей – померли.

Відповідну статистику "УП. Життя" надали у Мінʼюсті.

Минулого року за той самий період з’явились на світ 87 655 дітей. Водночас загальний тренд невтішний – за десять років показники народжуваності зменшилися у 2,2 раза.

На кожного новонародженого припадає троє померлих, і ця тенденція тримається вже 5-й рік поспіль, повідомляє Opendatabot.

РЕКЛАМА:

Якщо у 2016-му щомісяця в середньому народжувалося 32 тисячі малюків, то тепер лише 14 тисяч.

Найбільше дітей народжується в Києві – майже 10 тисяч або 12% від загальної кількості.

На другому місці Львівщина (8 282, 10%), а на третьому – Дніпропетровщина (6 670, 8%).

У деяких регіонах фіксують навіть невелике зростання народжуваності: на Київщині +6% за рік, на Львівщині +5%, на Волині +6%. Загалом приріст спостерігається у 7 областях.

Як і раніше, народжується більше хлопчиків – 51%.

За перше півріччя в Україні померло 249 002 людини – майже стільки ж, як і торік. Кожна дев’ята смерть припадає на Дніпропетровщину (понад 27 тисяч випадків).

У трійці регіонів з найвищою смертністю також опинилися Київ (понад 18 тисяч) і Харківщина (понад 17 тисяч).

Щороку населення України зменшується більш ніж на 300 тисяч осіб. Для порівняння, у 2016 році на одного новонародженого припадало лише двоє померлих.