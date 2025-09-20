Усі розділи
У Яремче у вікні поїзда з’явився напис "Слава России": за справу взялася поліція

Анна Коваленко — 20 вересня, 17:20
Через інцидент поліція почала перевірку
Фото із соцмереж

У вікні поїзда на залізничній станції Яремче на Прикарпатті помітили напис "Слава России" на інформаційному табло.

Деталі інциденту з'ясовують правоохоронці, повідомили в Головному управлінні Національної поліції Івано-Франківської області.

Там розповіли, що напис зранку 20 вересня з’явився у вікні поїзда сполученням "Київ – Рахів". В "Укрзалізниці" додали, що про інцидент правоохоронцям повідомили працівники компанії.

На місці слідчі провели огляд та вилучили планшет, через який програмували електронну таблицю. Крім того, поліціянти опитали присутніх у кількох вагонах, додали в УЗ.

"Наразі правоохоронці вивчають усі обставини, щоб відшукати зловмисників. Паралельно всі аналогічні системи проходять перевірку на вразливість", – кажуть в "Укрзалізниці".

Раніше в Чернігові знайшли підліток, які танцювали під російську пісню на Алеї Героїв. Зі школярками провели профілактичну бесіду.

