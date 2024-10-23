Живе там постійно: що відомо про собаку, якого помітили на вершині піраміди в Єгипті

За останні три роки волонтерам жодного разу не вдалося зловити Аполлона

Єгипетський собака на прізвисько Аполлон, якого раніше зазняли на вершині піраміди Хефрена в Каїрі, живе там постійно разом зі своєю родиною останні три роки.

Про це розповів співзасновник американської організації допомоги тваринам Cairo Animal Rescue Foundation Ібрагім Елбендарі, повідомляє The Washington Post.

За його словами, Аполлон – один із близько восьми безпритульних собак зграї, яка проживає на вершині піраміди Хефрена.

Приблизно три роки тому мати тепер відомого собаки наважилася піднятися на вершину 130-метрової споруди, де народила цуценят.

Ібрагім Елюендарі припускає, що таке місце тварина обрала не просто так. Ймовірно, собака вважала, що вершина піраміди достатньо захищена для того, аби привести і ростити там потомство.

РЕКЛАМА:

Відтоді її нащадки зробили вершину піраміди своєю домівкою.

Jose A. Bernat Bacete/Getty Images Wirestock/Getty Images tmprtmpr/Getty Images

За словами зоозахисника, для нього було "шоком" уперше побачити, як тварини полюють на птахів на вершині піраміди Хефрена – другої за висотою споруди в комплексі.

На висоті у 130 метрів родина Аполлона підкрадається до ворон і стрибає на десятки сантиметрів угору, щоб зловити їх.

Ібрагім Елюендарі вважає, що саме цим і займався Аполлон на відео, яке в жовтні вдалося зняти парапланеристам.

Волонтер каже, що собака так і не усвідомив своєї популярності. 21 жовтня Аполлон виглядав здоровим та щасливим, коли спустився з піраміди, аби поласувати їжею, яку йому принесли зоозахисники.

Родина Лайки не єдина в комплексі пірамід Гізи – поблизу стародавніх споруд проживають десятки безпритульних собак, які потребують допомоги волонтерів у лікуванні та харчуванні.

Читайте також : Як давні єгиптяни піднімали величезні камені на найдавнішу піраміду? Вчені мають теорію

Зооволонтери також за можливості намагаються вакцинувати та стерилізувати тамтешніх собак, але за три роки їм досі не вдалося зловити Аполлона. Відчайдушний собака під час кожної такої спроби тікає назад на вершину піраміди.

Зоозахисники сподіваються, що популярне відео з Аполлоном може збільшити інтерес до проблеми безпритульних собак у Каїрі та переконати місцевих жителів та владу більше піклуватися про цих істот.

Нагадаємо, у жовтні в інтернеті поширили відео, на якому собака гавкає на вершині однієї з пірамід комплексу в Гізі. Через це тварину в соцмережах охрестили "цуценям Анубіса" – єгипетського бога підземного царства, якого зображують із головою собаки.