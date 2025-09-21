У Єгипті затримали грабіжників, які викрали з музею і переплавили на метал 3000-літній браслет фараона

Артефакт був віком три тисячі років

В Єгипті затримали зловмисників, які на початку вересня викрали з музею браслет, що належав фараону Аменемопету. Йому було понад 3 тисячі років.

Виріб, прикрашений сферичною намистиною з лазуриту, встигли переплавити на золото.

Про це пише CNN із посилання на Міністерство старожитностей та туризму.

Після крадіжки в музеї створили спеціальний комітет для перевірки артефактів. Зображення зниклої прикраси поширили в аеропортах, морських портах і пунктах перетину кордону, аби запобігти вивезенню за межі Єгипту.

Виявилося, що до крадіжки браслета причетний спеціаліст із реставрації музею. Працівник викрав артефакт і передав його торговцю сріблом, а останній – власнику ювелірної майстерні в Каїрі. Чоловік продав прикрасу заводу, де її перетворили на метал разом з іншими предметами.

РЕКЛАМА:

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що підозрюваних заарештували. Правоохоронці також вилучили приблизно 190 тисяч єгипетських фунтів (близько чотирьох тисяч доларів), які зловмисники отримали від продажу артефакту.

Читайте також : Фото Вчені знайшли відбиток долоні віком 4000 років на артефакті з Єгипту: хто його залишив

Інцидент трапився незадовго до відкриття в листопаді Великого єгипетського музею поблизу пірамід Гізи.

Раніше з України до Німеччини намагалися вивести намистини віком кілька століть, які належать до культурних цінностей.