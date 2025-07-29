Вчені знайшли відбиток долоні віком 4000 років на артефакті з Єгипту: хто його залишив
Науковці знайшли відбиток долоні на керамічному виборі з давньоєгипетської гробниці. Вчені вважають, що близько чотирьох тисяч років тому свій слід на ще не застиглому матеріалі залишив гончар.
Відкриття зробили дослідники Кембриджського університету при аналізі "будинку для душі" – глиняної моделі у формі будівлі, яку часто знаходять у давньоєгипетських гробницях, інформують CNN та BBC.
Слід руки виявили на основі глиняної моделі, яку вважали місцем проживання душ. Виріб має відкритий простір попереду, куди могли підносити дари з їжі, залишаючи хліб, салат або голови волів.
Будинок для душі датується приблизно 2055-1650 роками до нашої ери – тобто слід на ньому залишили близько чотирьох тисяч років тому.
Дослідники припускають, що відбиток долоні утворився, коли гончар переносив модель, а глина була ще вологою, адже не пройшла процес випалювання в печі.
Науковці виявили, що для виготовлення "будинку для душ" майстер створив дерев’яний каркас, який обмазав глиною. При випалюванні в печі основа з дерева згоріла.
"Ми бачили сліди відбитків пальців, залишені на мокрому лаку або на оздобленні труни, але знайти повний відбиток долоні – рідкість [...]
Я ніколи раніше не бачила настільки повного відбитка руки на єгипетському предметі", – зізналася старша єгиптологиня Музею Фіцвільяма Гелен Страдвік.
Хоча кераміка була широко поширеною в давньоєгипетський період і до наших часів збереглася у великій кількості, про самих гончарів у ті роки відомо відносно мало.
Легка доступність і низька цінність кераміки могли вплинути на її статус. Наприклад, у давньоєгипетському тексті "Вченні Хет" гончарів порівнюють зі свинями, які валяються в багнюці.
Знахідку покажуть у межах виставки "Зроблено в Стародавньому Єгипті" в Музеї Фіцвільяма (Велика Британія).
Раніше в Єгипті виявили стародавні гробниці. Вчені вважають, що поховання спорудили понад три тисячі років тому.