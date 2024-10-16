У Йорданії розкопали гробницю з артефактами: один із них "виглядає як Святий Ґрааль", кажуть вчені

Достеменно невідомо, коли і для чого побудували "Скарбницю"

Археологи виявили на території стародавнього міста Петра в Йорданії гробницю, заповнену скелетами та артефактами. Відкриття зробили на території пам’ятки, яка входить до семи нових чудес світу.

Доісторичне поховання виявила команда дослідників, зокрема з Університету Сент-Ендрюса (Шотландія), на території храму "Хазна" або "Скарбниця", пише CNN та Phys.org.

Цю будівлю понад 2000 тисячі років тому у скелях із рожевого пісковика висікли представники набатеїв – кочового семітського народу.

Храм "Скарбниця" популярний серед туристів – щороку побачити пам’ятку приїздять понад мільйон людей з усього світу.

На цьому місці раніше проходили зйомки фільму "Індіана Джонс і останній хрестовий похід". За його сюжетом, у храмі начебто зберігається Святий Ґрааль – сакральний предмет західноєвропейських міфів, переважно має форму чаші, яка нібито надає сили і безсмертя.

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Однак справжнє призначення "Скарбниці" залишається загадкою.

Науковці провели дистанційне дослідження землі під храмом, аби перевірити ділянку перед майбутніми роботами із відводу води під час паводків.

За допомогою електромагнітної провідності та георадару дослідники неочікувано виявили підземні камери, тому розпочали розкопки.

Роботи допомогли знайти секретну гробницю, всередині якої перебували 12 людських скелетів та багато артефактів.

Раніше знайдені у Петрі місця поховань були порожніми або зруйнованими, однак ця гробниця видається неушкодженою.

"Це надзвичайно рідкісне відкриття – за два століття, протягом яких археологи досліджують Петру, нічого подібного раніше не знаходили. Попереду ще багато відкриттів навіть щодо однієї з найвідоміших будівель у світі", – сказав Джош Гейтс, ведучий програми Expedition Unknown, яка фільмувала розкопки.

Серед артефактів дослідники знайшли кілька посудин та керамічну чашу, за формою схожу на Святий Ґрааль. Вона знаходилась в руках одного зі скелетів.

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"Коли ми помітили те, що було схоже на чашу, ми всі просто завмерли. Це виглядало майже ідентично Святий Ґраалю, зображеному в "Індіані Джонсі і останньому хрестовому поході". Це був надзвичайний момент того, як життя наслідує мистецтво", – розповів Джош Гейтс.

Людські останки в гробниці збереглися цілісними, але на їхній стан вплинула вологість та сезонні повені, які проникали в гробницю. На деяких скелетах була цвіль.

"Це відкриття має міжнародне значення, оскільки дуже мало повних поховань ранніх набатеїв коли-небудь знаходили в Петрі. Можна очікувати, що поховання, їхні речі та людські останки допоможуть заповнити прогалини в нашому знання про те, як виникла Петра і ким були набатеї", – пояснив значення відкриття професор Річард Бейтс із Сент-Ендрюської школи науки про Землю та довкілля.

Науковці взяли зразки осаду навколо поховання та матеріалу гробниці, аби встановити дату її спорудження.

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"Це фантастично, що ми тепер маємо кераміку, екофакти (органічні матеріали, які не були змінені людиною – ред.) та відкладення, що стосуються того часу, коли було побудовано "Скарбницю".

Раніше ми працювали над припущеннями та здогадками, тому мати остаточну дату буде для всіх нас величезним досягненням", – вважає доктор Тім Кіннерді з Сент-Ендрюського університету.

Дослідники припускають, що гробницю побудували на початку першого століття нашої ери як скеп для Арета IV Філопатора – царя Набатейської держави.

За результатами розкопок Discovery Channel зняв двосерійний документальний фільм "Невідомі розкопки" (Excavation Unknown).

Нагадаємо, на Рівненщині поблизу Острозької академії науковці досліджують підземні лабіринти, які виявили на місці провалу землі.