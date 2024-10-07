Індійські археологи дослідили королівські гробниці: вік знайдених колісниць сягнув 4000 років

Археологи дослідили королівські гробниці, розкопані у 2018 році в Індії. Знайдені там бойові колісниці, зброю та шоломи вони датували 2000 роком до нашої ери.

Результати дослідження опублікували у науковому журналі Journal Radiocarbon, пише Arkeonews.

Археологічна пам'ятка Сінаулі є обʼєктом розкопок з 2005 року. Саме тут дослідники виявили некрополь із більш ніж 120 похованнями – деякі з них належали людям з високим статусом.

У 2018 році на цьому місці археологи знайшли три бойові колісниці, а також смолоскипи, факел, меч, шоломи та оздоблені труни.

Знайдена колісниця Archaeological Survey of India

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Аналіз показав, що артефакти з Сінаулі пов'язані з культурою вохряної украміки, яка процвітала між 2000 і 1500 роками до нашої ери в районі злиття річок Ямуна і Ганг. Цей період відповідає пізній фазі Індської цивілізації.

Знахідка бойових колісниць є особливо важливою, оскільки ставить цю культуру в один ряд з іншими цивілізаціями, де відоме використання колісниць. Зокрема, йдеться про Грецію та Месопотамію.

На спиці коліс нанесені мідні геометричні мотиви, зокрема трикутники. Це свідчить про те, що колісниці були не тільки засобом пересування, а й уособленням влади і престижу.

За словами дослідників, це перша знахідка колісниць на Індійському субконтиненті.

Артефакти з Сінаулі Aditya Bakshi

Іншим важливим відкриттям на цьому місці є царське поховання з дерев'яною труною, прикрашеною мідними антропоморфними фігурами у дворогих шоломах і з листям священної фіги.

У цьому похованні також знайшли два мідні декоративні посохи, орнаментований батіг, золоті намиста, а також численні фрагменти глиняного посуду. Це вказує на те, що в цій гробниці була похована високопоставлена особа – можливо, полководець або воєначальник.

Більшість знайдених дерев'яних артефактів були покриті міддю, що запобігло їхньому розкладанню.

Радіовуглецевий аналіз дерев'яних решток з трун і колісниць, а також органічні рештки, виявлені в похоронних посудинах, вказують, що вік артефактів складає 4000 років.

Нагадаємо, під час розкопок великого поховання часів вікінгів у Данії археологи виявили 50 скелетів у хорошому стані. Науковці сподіваються, що подальше їх вивчення допоможе пролити світло на життя нордичних людей, найбільш відомих подорожами морем.