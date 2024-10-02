"Стан збереження винятковий": поблизу США знайшли потоплений корабель часів Другої світової

Бойовий корабель лежить на дні океану на глибині близько 1 кілометра

У водах поблизу узбережжя Каліфорнії (США) знайшли бойовий корабель часів Другої світової війни. Судно під назвою "Тихоокеанський корабель-привид" пролежав на дні понад 75 років.

У часи Другої світової "Тихоокеанський корабель-привид", також відомий як U.S.S. Stewart або DD-224, став єдиним есмінцем, який вдалося захопити японським військам, пише The New York Times.

Ocean Infinity

Судно затонуло і було покинуте американцями у водах поблизу острова Ява. У 1942 році японська армія підняла його на воду та використовувала для супроводу своїх морських конвоїв.

Пілоти країн антигітлерівської коаліції повідомляли про те, що бачили щось схоже на американські судна в глибокому тилу ворога.

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У післявоєнний період DD-224 знову ввели в експлуатацію Військово-морські сили США. Есмінець відбуксирували до Каліфорнії, а потім поховали в океані 24 травня 1646 року під градом урочистої стрільби.

Через дві години після цього "Тихоокеанський корабель-привид" зрештою затонув.

"Уся історія цього корабля насправді була надзвичайно добре задокументована. Єдина частина цієї історії, якої ми не мали, це те, як він виглядає сьогодні" – пояснив Расс Метьюз, президент некомерційної організації Air/Sea Heritage Foundation і член групи дослідників.

Протягом багатьох років Расс Метьюз намагався знайти потоплене судно завдяки підказці колеги Лонні Шорера, яка звузила географію пошуків до меж національного морського заповідника Cordell Bank.

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Досі зона потенційного пошуку становила понад 68 км2.

Однак жоден корабель Національного управління океанічними та атмосферними дослідженнями США, який пропливав тією ділянкою, не натрапляв на DD-224.

Команда дослідників вирушила залучитися допомогою підводних роботів, аби пришвидшити пошук уламків "Тихоокеанського корабля-привида".

Три роботи компанії Ocean Infinity протягом дня мандрували водами океану, аналізуючи дно океану.

Їм вдалося виявити уламки DD-224 на глибині понад 1 кілометра.

Через три дні інша група підводних роботів зробила ображення 95-метрового есмінця. Виявилося, що за понад 75 років на дні корабель став домом для губок і крабів, але зберігся в хорошому стані.

Зазвичай пошуки на ділянці такої площі займають тижні, але за допомогою технологій дослідники впоралися із завданнями за кілька годин.

"Такий стан збереження є винятковим для судна такого віку і робить його потенційно одним із найкраще збережених зразків "чотиритрубчастих" есмінців (бойових кораблів з чотирма трубами) ВМС США", – розповіла Марія Браун, працівниця національного морського заповідника Cordell Bank.

Знахідка продемонструвала ефективність дослідження океану за допомогою роботів.

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"Я вважаю, що ми перебуваємо в центрі радикальних змін у відкритті океану", – сказав Джим Дельгадо, старший віцепрезидент SEARCH, Inc., морської археологічної фірми, яка взяла участь у пошуку DD-224.

Нагадаємо, поблизу узбережжя Великої Британії виявили уламки військового корабля часів Першої світової війни, який раніше належав Королівському флоту.

118-метровий крейсер HMS Hawke потопили торпедою в жовтні 1914 року – внаслідок цього загинули понад 500 членів екіпажу.