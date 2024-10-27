Любила танцювати і мріяла стати медиком: у Києві внаслідок атаки РФ загинула школярка Марія Троянівська

Увечері 25 жовтня внаслідок влучання російського дрона по багатоквартирному будинку в Києві загинула учениця 9-го класу Марія Троянівська. Дівчина займалася танцями, акторством і мріяла здобути медичну освіту.

Про трагічну звістку повідомили в Солом’янській районній державній адміністрації в місті Києві та ліцеї "Престиж", де навчалася дівчина.

"Марія Троянівська, учениця 9-1 класу, наша лідерка й натхнення для всього ліцею, дівчинка, яка любила життя і дарувала радість усім навколо, пішла від нас занадто рано.

Ворожий дрон, запущений покидьками і терористами, не просто залишив глибокий слід у стіні її будинку, а обірвав надію на майбутнє, на любов, на життя невинної дитини", – йдеться в повідомленні ліцею.

У коментарі для "Української правди. Життя" вчителька зарубіжної літератури навчального закладу Марина Дорошенко розповіла, що Марія Троянівська відвідувала театральну студію. Також дівчина мріяла здобути медичну освіту.

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У групі навчального закладу за кілька днів до трагедії поділилися знімками з конференції з основ медицини, в якій взяла участь школярка. Дев’ятикласниця разом із іншим учнем школи провели інтерактивний майстерклас із надання допомоги при кровотечах.

"Маша, як завжди, була неперевершена: у впевнених рухах, вправах, манері подачі інформації – у всьому відчувалося професійне володіння матеріалом і вміння його подати!" – писала тоді вчителька біології Альона Пікож.

У благодійному фонді "Любов Любушкіна" розповіли, що Марія "була сповнена надій, великої віри і мрій по світле життя".

"[…]Марія Троянівська, ніжна, світла дівчина, учениця дев’ятого класу, чия душа тільки починала розправляти крила, мріючи про майбутнє", – додали там.

Очільниця Центру східної культури "Роксана" Санія Аліферова також поділилася спогадами про загиблу. Жінка розповіла, що юна киянка була учасницею танцювального колективу центру, і поділилася її знімками із заходів.

Aliferova Saniya/Facebook Aliferova Saniya/Facebook Aliferova Saniya/Facebook З архіву Санії Аліферової З архіву Санії Аліферової З архіву Санії Аліферової

"Наші співчуття рідним Машуні. Жодні слова не полегшать їхній біль, але просто знайте, що ми завжди будемо пам'ятати вашу світлу веселу дівчинку. Лети на небо, янголятко", – йдеться в повідомленні.

У коментарі для "УП. Життя" Санія зазначила, що Марія почала займатися в колективі більше п'яти років тому.

"Вона була дуже старанна. Займалася в групах та індивідуально. Завжди була дуже весела, товариська і добра. Спілкувалася з усіма дівчатами, ні з ким ніколи не сварилася", – згадує керівниця центру.

За словами Санії, Марія була активною учасницею заходів колективу та переможницею танцювальних конкурсів і фестивалів.

"Маша буда достатньо впевнена в собі, реалізувалася в багатьох сферах. Вона завжди з гордістю розповідала про те, як організовує заходи в ліцеї. Мала багато планів на майбутнє і завжди прагнула чогось більшого", – додає Санія.

Керівниця центру зізнається, що звістка про загибель раніше життєрадісної та балакучої Марії стала "страшною новиною" для колективу.

"Дуже страшно розуміти, що більше ніколи не побачиш цю дівчинку, вона не буде розповідати про свої справи і не станцює", – каже Санія.

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