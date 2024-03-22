У "Дії" з’явилися документи про освіту

У застосунку "Дія" уже доступні документи про освіту.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 22 березня.

"Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою – в Дії", – йдеться у повідомленні.

Щоб завантажити необхідні документи, спершу потрібно оновити застосунок. Дипломи і свідоцтва "підтягнуться" автоматично, якщо їх внесли до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Відтепер у "Дії" доступні:

документи про здобуття базової або повної загальної освіти;

свідоцтво про робітничу кваліфікацію;

диплом кваліфікованого робітника;

диплом фахового молодшого бакалавра;

диплом молодшого спеціаліста;

диплом молодшого бакалавра;

диплом бакалавра;



диплом спеціаліста;

диплом магістра;

диплом доктора філософії та доктора мистецтва.



Нагадаємо, перші освітні документи "підтягнулися" раніше на етапі тестування застосунку.