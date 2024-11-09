Астероїд зіткнувся зі Землею за кілька годин після того, як його зафіксували: яку загрозу він становив

У жовтні 2024 року в атмосферу Землі ввійшов невеликий астероїд – це сталося лише через кілька годин після того, як його виявили науковці.

Уперше астероїд невеликого розміру (діаметром від 1 до 2 метрів), що отримав назву 2024 UQ, виявили 22 жовтня за допомогою системи телескопів ATLAS (Гаваї, США), повідомляє Space.com із посиланням на Європейське космічне агентство.

Через дві години астероїд згорів після входження в атмосферу Землі над Тихим океаном поблизу Каліфорнії (США).

РЕКЛАМА:

Науковці кажуть, що невеликий проміжок часу між виявленням та зіткненням означає, що системи моніторингу не зафіксували дані про космічне тіло, аж поки він не зіткнувся з нашою планетою.

"Програма ATLAS отримала зображення, які включали виявлення невеликого об'єкта на курсі зіткнення з високою ймовірністю. Однак через розташування об'єкта біля краю двох суміжних полів його розпізнали як рухомий об'єкт лише через кілька годин", – йдеться в інформаційному бюлетені Європейського космічного агентства.

Згодом метеорологічні супутники Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та проєкт NASA Catalina Sky Survey виявили спалахи від згоряння астероїда. Завдяки цьому вчені підтвердили зіткнення об’єкта 2024 UQ зі Землею та змогли вирахувати траєкторію його руху.

За даними Європейського космічного агентства, космічний об’єкт став причиною третього "неминучого удару" в 2024 році. Перший схожий випадок трапився у січні – тоді небесне тіло 2024 BX1 діаметром близько 1 метра безпечно згоріло над Берліном (Німеччина). 4 вересня астероїд 2024 RW1 вибухнув над Філіппінами.

За словами науковців, нещодавній інцидент був безпечним для планети, оскільки астероїд мав невеликі розміри. Завдяки цьому він повністю згорів під час входження в атмосферу Землі.

Раніше ми розповідали про випробування ядерного вибуху в лабораторії – науковці вважають це потенційним способом вберегти Землю від зіткнення з небезпечними астероїдами.