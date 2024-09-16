У Зімбабве планують вбити 200 слонів, щоб прогодувати населення

У Зімбабве планують вбити 200 слонів та роздати їхнє м’ясо людям, які голодуватимуть через посуху.

За словами представника уряду країни, це "крок, спрямований на боротьбу зі зростанням чисельності популяції тварин", пише The Guardian.

У заяві міністра охорони навколишнього середовища Зімбабве, країна має "більше слонів, ніж потрібно". Тому уряд доручив Управлінню парків і дикої природи Зімбабве (ZimParks) розпочати процес вибракування.

Планують відловити 200 слонів у районах, де вони зіштовхуються з людьми. Зокрема, це стосується міста Хванге, в якому розташований найбільший природний заповідник Зімбабве.

"Ми обговорюємо з ZimParks і деякими громадами можливість зробити так, як це зробила Намібія: відібрати слонів і мобілізувати жінок, щоб вони могли висушити їхнє м'ясо, упакувати його і забезпечити доставку до громад, які потребують протеїну", – заявив міністр охорони навколишнього середовища Зімбабве Сіттембісо Ньоні.

ВІДЕО ДНЯ

У Зімбабве проживає близько 100 тисяч слонів – друга за чисельністю популяція у світі після Ботсвани. У Хванге налічується 65 тисяч тварин, що більш ніж у чотири рази перевищує його місткість.

Востаннє у Зімбабве відстрілювало слонів у 1988 році.

За оцінками ООН, близько 42% зімбабвійців живуть за межею бідності. Влада країни заявляла, що близько 6 мільйонів громадян потребуватимуть продовольчої допомоги у сезон неврожаю – з листопада по березень.

У некомерційному Центрі управління природними ресурсами Зімбабве таке рішення уряду критикують. Зокрема, через шкоду для туристичного сектора.

"Слони приносять більше прибутку живими, ніж мертвими», - сказав він.

Ми показали, що ми погано зберігаємо природні ресурси, і наш апетит до нечесно здобутого багатства не знає меж, тому це потрібно зупинити, тому що це неетично", – зазначив директор Центру Фараї Магуву.

Однак на думку захисника природи та генерального директора Намібійської екологічної палати Кріса Брауна, слони мають "руйнівний вплив на середовище проживання", якщо їм дозволяти стрімко розмножуватися.

"Вони дійсно завдають шкоди екосистемам і середовищам існування, а також мають величезний вплив на інші види, які є менш знаковими, й тому мають менше значення в очах європоцентричних людей, що сидять у міських кріслах і займаються охороною природи", – сказав він.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Намібії оголосили про наміри вбити понад 700 диких тварин, зокрема слонів, зебр і бегемотів, що роздати їхнє м’ясо людям.