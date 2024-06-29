Від рептилій до слонів: кількість тварин і рослин під загрозою зникнення зросла до 45 тисяч видів

Борнейських слонів залишилося у дикій природі близько однієї тисячі

Наразі понад 45 тисяч тварин і рослин перебувають під загрозою зникнення. Це на 1000 видів більше, ніж у 2023 році.

Востаннє Червоний список доповнили кактус коп’япоа, борнейський слон і гігантська гранканарська ящірка, інформує Міжнародний союз охорони природи.

Наразі до Червоного списку входять 163 040 видів, що майже на 6 тисяч більше, ніж у попередньому році, пише AP.

Вплив соціальних мереж – один із факторів вимирання

Один із видів, який доповнив список рослин, що перебувають під загрозою зникнення, – кактус коп’япора. Ця невелика рослина поширена на півночі Чилі.

Кактуси як декоративні рослини давно користуються популярністю, однак віднедавна нелегальні торговці використовують соціальні мережі як майданчик для реклами та продажу цих унікальних рослин.

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Наразі 82% коп’япора перебувають під загрозою зникнення, хоча ще станом на 2013 рік такі ризики існували для 55% рослин.

Крім того, нелегальній торгівлі посприяв розвиток доріг і житлового будівництва у Чилі – ці фактори спросили доступ до місцевості, де росте рідкісний кактус.

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Зміна клімату також загрожує цим рослинам, оскільки океанічний туман, який потрібен їм для зволоження, через глобальне потепління постійно переміщується.

"Легко відрізнити, чи були кактуси копіапоа зірвані браконьєрами або вирощені в теплиці. Зірвані браконьєрами рослини мають сірий відтінок і покриті пиловим нальотом, який захищає їх в одній із найсухіших пустель на Землі, тоді як культивовані рослини є зеленішими", – розповів член міжнародної організації Пабло Герреро.

Масштабна вирубка лісів – загроза для виживання найменших у світі слонів

За останні 75 років популяції борнейський слонів, які не перевищують трьох метрів у висоту, значно скоротилася через масштабну вирубку лісів на острові Борнео. Втрата місця проживання змушує тварин покидати ліси і у пошуках їжі виходити до людей, які їх часом вбивають.

Також слони потерпають від незаконно встановлених пасток для дичини поблизу поселень місцевих жителів. У заповіднику дикої природи Kinabatangan від пасток отримали травми 20% відсотків представників цього виду.

Наразі у дикій природі проживає приблизно 1000 борнейський слонів.

Приголомшливе зменшення рептилій

На одному з Канарських островів Гран-Канарія через збільшення кількості ввезених каліфорнійських змій скорочується популяції рептилій.

Із 2014 року розмір популяції гранканарської гігантської ящірки та гранкаранрського сцинка скоротилися більше ніж на половину.

У Міжнародному союзі охорони природи також віддзначають історію успіху відновлення виду іберійської рисі – кішки, яка раніше вважали зникаючим видом. Завдяки зусиллям щодо збереження виду кількість особин тварини зросла з 62 у 2001 році до понад 2000 – у 2024-му.

Нагадаємо, австралійські науковці намагаються врятувати від вимирання жаб за допомогою мінісаун.