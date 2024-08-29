У Намібії заради м’яса хочуть вбити понад 700 диких тварин, зокрема слонів, зебр і бегемотів

У Намібії на півдні Африки планують вбити понад 700 диких тварин, зокрема слонів, зебр і бегемотів, а м’ясо роздати людям.

Причиною жорстокого рішення стала найсильніша за останні 100 років посуха, повідомило Міністерство навколишнього середовища, лісового господарства і туризму країни у пресрелізі, пише CNN.

Щоб подолати харчову кризу, влада вирішила вбити 300 зебр, 100 антилоп гну, 83 слонів, 60 буйволів, 50 чорноп’ятих антилоп і 30 бегемотів у рамках так званої "програми відбракування".

Влада прогнозує, що нестача продовольства зачепить понад 1,4 мільйона людей, а м'ясо диких тварин може їм допомогти.

На думку чиновників, "програма відбракування" також зменшить тиск на водні ресурси, адже чисельність звірів хочуть скоротити у районах, де на них не вистачає води й пасовищ.

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Також у 2023 році влада постановила, що чисельність слонів необхідно скоротити, аби зменшити кількість випадків конфліктів між людиною і дикою природою.

"Зважаючи на сильну посуху в країні, очікується, що кількість конфліктів зростатиме, якщо не вжити жодних заходів.

З цією метою 83 слони з визначених конфліктних районів будуть вибракувані, а м'ясо буде передане до програми допомоги постраждалим від посухи при Офісі прем'єр-міністра", – йдеться у релізі Міністерства навколишнього середовища.

У відомстві запевнили, що тварин відберуть із національних парків і комунальних територій зі "сталою чисельністю дичини". Вони будуть вбиті професійними мисливцями.

Загалом у південній частині Африки живуть близько 200 тисяч слонів.

Нагадаємо, у травні Намібія оголосила надзвичайний стан через наслідки посухи. За даними ООН, внаслідок аномальної погоди країна вичерпала 84% своїх продовольчих ресурсів.

ООН вже виділила уряду Намібії допомогу в розмірі 3 мільйонів доларів США для реагування на цю кризу.