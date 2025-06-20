У ЗСУ з'явиться перший жіночий екіпаж для перехоплення ворожих дронів

У війську створять перший жіночий екіпаж перехоплювачів безпілотників

У Збройних силах України створять перший жіночий екіпаж для перехоплення російських дронів. Його сформують у 427 Окремому полку безпілотних систем "Рарог".

Про це повідомили на сторінці полку.

"Обставини підштовхують тебе бути корисною саме в армії? Готова пройти відбір і багато вчитись? Спробуй себе в екіпажі-перехоплювачів БпЛА – поруч служитимуть посестри зі спільними цінностями та внутрішнім стержнем", – йдеться у повідомленні.

В обов’язки перехоплювачки дронів входитиме:

виявлення та знищення повітряного противника;

обслуговування і утримання в готовності до застосування закріпленого озброєння;

виконання бойових завдань у складі підрозділу;

досконале освоєння обраної спеціальності;

участь у навчаннях і бойових діях;

дотримання військової дисципліни.

У полку пропонують речове, харчове та медичне забезпечення, можливість підвищення кваліфікації і кар’єрного росту.

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В описі до вакансії зазначено, що у підрозділі всього навчать, а від кандиток головне мати бажання.

Долучитися до полку "Рарог" можна за посиланням.

Раніше ми пояснювали, за яких умов жінок можуть призвати до війська.