У ЗСУ з'явиться перший жіночий екіпаж для перехоплення ворожих дронів
У Збройних силах України створять перший жіночий екіпаж для перехоплення російських дронів. Його сформують у 427 Окремому полку безпілотних систем "Рарог".
Про це повідомили на сторінці полку.
"Обставини підштовхують тебе бути корисною саме в армії? Готова пройти відбір і багато вчитись? Спробуй себе в екіпажі-перехоплювачів БпЛА – поруч служитимуть посестри зі спільними цінностями та внутрішнім стержнем", – йдеться у повідомленні.
В обов’язки перехоплювачки дронів входитиме:
- виявлення та знищення повітряного противника;
- обслуговування і утримання в готовності до застосування закріпленого озброєння;
- виконання бойових завдань у складі підрозділу;
- досконале освоєння обраної спеціальності;
- участь у навчаннях і бойових діях;
- дотримання військової дисципліни.
У полку пропонують речове, харчове та медичне забезпечення, можливість підвищення кваліфікації і кар’єрного росту.
В описі до вакансії зазначено, що у підрозділі всього навчать, а від кандиток головне мати бажання.
Долучитися до полку "Рарог" можна за посиланням.
Раніше ми пояснювали, за яких умов жінок можуть призвати до війська.