Усі розділи
Підтримати УП

У ЗСУ з'явиться перший жіночий екіпаж для перехоплення ворожих дронів

Віра Шурмакевич — 20 червня, 17:08
У ЗСУ з'явиться перший жіночий екіпаж для перехоплення ворожих дронів
У війську створять перший жіночий екіпаж перехоплювачів безпілотників
Bumble-Dee/Depositphotos

У Збройних силах України створять перший жіночий екіпаж для перехоплення російських дронів. Його сформують у 427 Окремому полку безпілотних систем "Рарог".

Про це повідомили на сторінці полку.

"Обставини підштовхують тебе бути корисною саме в армії? Готова пройти відбір і багато вчитись? Спробуй себе в екіпажі-перехоплювачів БпЛА – поруч служитимуть посестри зі спільними цінностями та внутрішнім стержнем", – йдеться у повідомленні.

В обов’язки перехоплювачки дронів входитиме:

  • виявлення та знищення повітряного противника;
  • обслуговування і утримання в готовності до застосування закріпленого озброєння;
  • виконання бойових завдань у складі підрозділу;
  • досконале освоєння обраної спеціальності;
  • участь у навчаннях і бойових діях;
  • дотримання військової дисципліни.

У полку пропонують речове, харчове та медичне забезпечення, можливість підвищення кваліфікації і кар’єрного росту.

РЕКЛАМА:

В описі до вакансії зазначено, що у підрозділі всього навчать, а від кандиток головне мати бажання.

Долучитися до полку "Рарог" можна за посиланням.

Раніше ми пояснювали, за яких умов жінок можуть призвати до війська.

Читайте також :
"Подолання дискримінації за всіма видами ознак": радниця з гендерних питань ЗСУ розповіла, над чим працює
Реклама:

Головне сьогодні