"Подолання дискримінації за всіма видами ознак": радниця з гендерних питань ЗСУ розповіла, над чим працює
Основною функцією радниці з гендерних питань ЗСУ є подолання дискримінації за всіма видами ознак. Вона працює зі зверненнями військовослужбовців щодо сексуальних домагань, сексизму та ейджизму.
Про це Оксана Григор’єва розповіла у ефірі "Радіо Культура".
"Мій робочий день починається з того, що я відкриваю комп’ютер і дивлюсь, які звернення до мене надійшли. Це подолання дискримінації за всіма видами ознак, сексуальні домагання, подолання сексизму та ейджизму. Тобто, це ті історії, де почуваються незахищеними як жінки, так і чоловіки", – зазначила Оксана Григор’єва.
Звернення надходять як на "гарячу лінію", так і письмово.
Окрім цього, завданням гендерної радниці є розробка стратегічних документів. Наразі спільно з Міністерством оборони команда гендерних радників займається розробкою Стратегії забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків.
"Ми працювали більш як пів року над цією Стратегією. Там прописані всі виклики та болючі питання, з якими зіштовхуються чоловіки та жінки. Ми це все прописали, щоб запобігати цим проблемам та вирішувати їх", – зазначила посадовиця.
Ще один стратегічний документ, до розробки якого долучена гендерна радниця, – це інструкція з надання та розгляду повідомлень про сексуальні домагання і насильство за ознакою статі. Документ також ще не затверджений.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чим займалась Оксана Григор’єва до призначення радницею з гендерних питань ЗСУ.