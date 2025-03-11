"Подолання дискримінації за всіма видами ознак": радниця з гендерних питань ЗСУ розповіла, над чим працює

Оксану Григор'єву призначили радницею з гендерних питань на початку березня 2025-го року

Основною функцією радниці з гендерних питань ЗСУ є подолання дискримінації за всіма видами ознак. Вона працює зі зверненнями військовослужбовців щодо сексуальних домагань, сексизму та ейджизму.

Про це Оксана Григор’єва розповіла у ефірі "Радіо Культура".

"Мій робочий день починається з того, що я відкриваю комп’ютер і дивлюсь, які звернення до мене надійшли. Це подолання дискримінації за всіма видами ознак, сексуальні домагання, подолання сексизму та ейджизму. Тобто, це ті історії, де почуваються незахищеними як жінки, так і чоловіки", – зазначила Оксана Григор’єва.

Звернення надходять як на "гарячу лінію", так і письмово.

Окрім цього, завданням гендерної радниці є розробка стратегічних документів. Наразі спільно з Міністерством оборони команда гендерних радників займається розробкою Стратегії забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків.

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"Ми працювали більш як пів року над цією Стратегією. Там прописані всі виклики та болючі питання, з якими зіштовхуються чоловіки та жінки. Ми це все прописали, щоб запобігати цим проблемам та вирішувати їх", – зазначила посадовиця.

Ще один стратегічний документ, до розробки якого долучена гендерна радниця, – це інструкція з надання та розгляду повідомлень про сексуальні домагання і насильство за ознакою статі. Документ також ще не затверджений.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чим займалась Оксана Григор’єва до призначення радницею з гендерних питань ЗСУ.