Рада підтримала законопроєкт, який передбачає додаткові 14 днів відпустки для військових

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який надає право учасникам бойових дій на додаткові 14 днів відпустки.

Окрім цього, законопроєкт передбачає, що тепер 15 із 30 днів основної відпустки стають обов’язковими.

Про це повідомила Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх сімей Ольга Решетилова.

"Розблоковано 14 додаткових днів відпустки (з дозволу командира) для учасників бойових дій", – зазначила вона.

За її словами, після підписання закону військовослужбовці будуть мати право на:

РЕКЛАМА:

30 днів основної відпустки, 15 з яких обовʼязкові (не використати цих 15 днів військовослужбовець може тільки за власним бажанням);

10 днів за сімейними обставинами ;

14 днів відпустки для учасників бойових дій (з дозволу командира) .

Окрім цього, Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки вирішив створити робочу групу, яка напрацює рішення для збільшення кількості днів відпусток для тих військовослужбовців, які виконують бойові завдання на глибину виконання першого ешелону оборони або наступу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4470-IX, який гарантує право військовослужбовців на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану.