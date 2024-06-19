Найдавніша морська рептилія Південної півкулі: вчені дослідили рештки істоти віком 246 млн років

Вчені виявили скам’янілість геологічно найдавнішої морської рептилії Південної півкулі – нотозавра, який жив близько 246 мільйонів років тому. Знахідка цієї скам’янілості ставить під сумнів попередні уявлення про еволюцію рептилій.

Висновки науковці зробили після вивчення скам’янілості, яку в 1987 році знайшли біля підніжжя гори Харпер у Новій Зеландії, повідомляє CNN та StufyFinds.

Нотозаври – тип стародавніх водних рептилій завроптеригіїв, які існували близько 180 мільйонів років тому під час мезозойської ери. Дотепер вважалося, що істоти існували лише в межах Північної півкулі, адже їхні рештки зазвичай знаходили в Європі, Китаї, країнах близького сходу, США та Канаді.

"Знайти нотозавра на іншому кінці Землі – абсолютна несподівано", – поділився провідний автор дослідження, палеонтолог з Музею еволюції Уппсальського університету (Швеція) Бенджамін Кір.

У час існування нотозавтрів майже вся суша Землі була об’єднана в один суперконтинент, відомий як Пангея, який мав форму підкови. Усередині нього розташовувався океан Палеотетіс, де, як вважали, і жили істоти.

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За словами дослідника, велика загадка полягає в тому, як тварини потрапили від Палеотетіса на іншу частину планети. Такі мандрівки мало ускладнювати те, що суша була оточена гігантським глобальним океаном, що простягався від полюса до полюса.

"Ми не розуміємо, як це відбулося. Просто раптово знаходимо нотозавра на Південному полюсі в Новій Зеландії, і це ніби все перевернуло", – додав Кір.

Автори дослідження припускають, що після адаптації істот до життя в морі, вони поширилися географічно. Нотозаври, ймовірно, плавали навколо полюсів Землі, адже мали для цього придатне видовжене тіло, що досягало трьох метрів у довжину, а також довгі шиї, кінцівки та хвости.

Кір додав, що дослідники тепер мають продовжити пошуки більшої кількості скам’янілостей по всьому світі, аби зрозуміти, як тварини мігрували навколо суперконтиненту.

Раніше дослідники вивчили щелепну кістку, яку родина знайшла під час прогулянки одним із пляжів Англії. Виявилося, що це були рештки іхтіозаврів – рептилій, що існували близько 202 мільйонів років тому.