Перші "теплокровні" динозаври могли з’явитися 180 мільйонів років тому – вчені

Науковці проаналізували понад тисячу скам'янілостей динозаврів та виявили, що ці тварини стали теплокровними близько 180 мільйонів років тому.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі Current Biology, пише ScienceDaily.

Вчені з Університетського коледжу Лондона вивчали поширення динозаврів у різних кліматичних умовах на Землі протягом мезозойської ери (ера динозаврів тривала від 230 до 66 мільйонів років тому).

На основі цих даних побудували кліматичні моделі, географію періоду та еволюційні дерева динозаврів.

Вчені з'ясували, що дві з трьох основних груп динозаврів – тероподи (як-от Т. рекс і велоцираптор) і орнітіщі (включаючи родичів рослиноїдів стегозавра і трицератопса) – перемістилися в більш холодний клімат під час раннього юрського періоду. З огляду на це вчені припускають, що у цих тварин розвинулась ендотермія (здатність організму генерувати тепло).

Третя група – зауроподи – мігрувала в тепліший клімат. Цьому, ймовірно, сприяла інтенсивна вулканічна активність, що призвела до глобального потепління та зникнення рослин, якими харчувались динозаври.

"У цей час з’явилося багато нових груп динозаврів. Прийняття ендотермії, можливо, в результаті цієї екологічної кризи, могло дозволити тероподам і орнітісіям процвітати в холодніших середовищах. Це дозволяло їм бути дуже активними протягом тривалих періодів, розвиватися, швидше рости і давати більше потомства", – зазначив перший автор дослідження, доктор Альфіо Алессандро К’яренца.

Співавторка, докторка Сара Варела з Університету де Віго в Іспанії додала, що зауроподи, які залишалися в теплішому кліматі, приблизно в цей час виросли до гігантських розмірів. А це – ще одна можлива адаптація через тиск навколишнього середовища.

"Їхнє менше співвідношення площі поверхні до об’єму означало б, що ці більші істоти втрачали б тепло з меншою швидкістю, дозволяючи їм залишатися активними довше", – пояснила науковиця.

Вчені спершу припускали, що зауроподи мігрували у теплий клімат, щоб мати більше різноманіття рослин для харчування. Однак ці динозаври дуже любили тепло, тож оселялись навіть у посушливому кліматі, наприклад у саванні.

Таким чином це дослідження вказує на тісний зв’язок між кліматом і еволюцією динозаврів.

Нагадаємо, нещодавно вчені спростували гіпотезу про високий рівень інтелекту в динозаврів.