Через удар РФ по Запоріжжю загинули працівники приватного медзакладу: що про них відомо

Внаслідок атаки балістикою по Запоріжжі 10 грудня загинули 11 людей, а ще 22 – отримали поранення, серед них дитина.

Редакція "УП. Життя" зібрала все, що наразі відомо про загиблих і постраждалих.

Внаслідок атаки РФ загинула Олена Слищенко. Вона працювала адміністраторкою у лікарні, коли туди поцілила ракета. У коментарі BBC її син Віталій розповів, що жінка влаштувалася туди недавно та любила свою роботу.

"Вона раділа новій роботі, завжди розповідала, як їй там подобається, про хороший колектив і ставлення. Мама чекала з нетерпінням на народження внучки, але не дочекалася…" – сказав Віталій Слищенко.

Олена Слищенко Фото із сімейного архіву

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Також загинула ще одна адміністраторка клініки – Юлія Безух (Климович). У момент влучання дівчина була на роботі.

"Її життя обірвалося надто рано, але за цей час вона встигла залишити по собі яскравий слід. Юля випромінювала добро, щирість і радість. Вона завжди підтримувала друзів, дарувала їм тепло та свою неймовірну посмішку, яка могла розвіяти будь-який смуток.

Юля була не просто нашою ученицею, вона була прекрасною подругою, справжнім прикладом того, як варто любити життя і людей навколо. Її теплі слова, щире серце та світлий сміх ми будемо пам’ятати завжди.

Юля назавжди залишиться в нашій пам’яті як символ доброти та світла, які вона не втомлювалася дарувати світу", – написали у Новоселівському шкільному братстві.

Юлія Безух (Климович) Новоселівське шкільне братство

За даними телеканалу "Ми – Україна", загинула й Лілія Кандибка. На момент удару вона гуляла у парку разом із своїм собакою – німецьким шпіцом Мажором.

"Жінку знайшли за годину у лікарні. На жаль, у неї не витримало серце", – йдеться у повідомленні.

Загалом внаслідок влучання ворожої ракети загинули 9 жінок. Також у лікарні помер 74-річний чоловік, який отримав поранення від удару.

Крім того, рятувальникам вдалося врятувати двох жінок, які пробули під завалами понад 7 годин. Вони самостійно зателефонували на лінію "101" та повідомили про своє місцезнаходження. Постраждалих госпіталізували.

Раніше ми також розповідали, що російська ракета обірвала життя 48-річної медсестри Олени Кукарських. Жінка родом з тимчасово окупованої Нової Каховки.

У 1995 році Олена закінчила Запорізьке медичне училище та влаштувалася працювати у Новокаховську міську лікарню.

Жінка обіймала різні посади. Відомо, що Олена впродовж багатьох років працювала зі складними пацієнтами протитуберкульозного кабінету. Останнім часом була медсестрою у дитячій поліклініці.

"Вона пройшла земний шлях з добром у серці до людей, з любов’ю до своєї справи, завжди у потрібну хвилину приходила на допомогу. У пам’яті всіх, хто її знав, назавжди залишиться світлий образ щирої та доброзичливої людини, професіонала своєї справи!" – написав колектив Новокаховської міської лікарні.