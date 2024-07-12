Лубінець: Україна має великий банк для обміну військовополоненими, триває наповнення третього табору

Пріоритетними в обміні полоненими залишається повернення поранених та жінок

Україна накопичила достатню кількість російських військовополонених для повернення додому українських захисників. Водночас РФ має негативну позицію щодо обміну всіх на всіх, зокрема щодо оборонців Маріуполя.

Про це на брифінгу 12 липня повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, пише "Укрінформ".

За словами омбудсмена, попри те, що поки Росія має більшу кількість полонених, ситуація змінюється на користь України. Дмитро Лубінець зазначає, що держава накопичила "великий банк обміну".

"Ми вже наповнюємо третій табір для російських військовополонених і приступили до ремонту четвертого. Тому якби росіяни хотіли, то ми б уже давно повернули усіх наших людей. Але цього не відбувається виключно через негативну позицію РФ", – розповів Дмитро Лубінець.

Особливо гострим небажання країни-окупанта йти на обміни стає, коли йдеться про військових 36-ї окремої бригади морської піхоти, службовці якої на початку повномасштабної війни захищали Маріуполь від російських сил.

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"Мушу визнати, що росіяни дуже неохоче повертають із полону оборонців Маріуполя. Якщо спочатку ми бачили, як вони застосовували публічні судилища стосовно представників Нацгвардії, то нині щось подібне вони роблять із полоненими 36-ї бригади морської піхоти.

Вони їх зібрали в одну виправну колонію, де максимально погані умови перебування, багато хто піддається тортурам, нашим морпіхам присуджують величезні тюремні терміни", – додав Лубінець.

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Як зазначив омбудсмен, основна увага України сконцентрована на поверненні важкопоранених захисників і військовослужбовиць.

"Пріоритетними щодо повернення військовополонених з РФ для мене є два критерії, зафіксовані Женевською конвенцією.

Перше – це важкопоранені, друге – жінки. Наразі нам вдалося повернути 198 жінок, але ще понад 400 залишаються у російському полоні", – зауважив омбудсмен.

Нагадаємо, за даними Офісу уповноваженого з прав людини, Росія примусово утримує понад 14 тисяч цивільних українців. Повернення цієї категорії полонених – ще складніше завдання, ніж досягнення згоди про звільнення дітей та військових.