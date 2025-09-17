"Вчаться знову жити звичайним життям": в Україну з окупованих територій повернули 16 дітей

Ще 16 дітей вдалося повернути в Україну з тимчасово окупованих Росією територій.

Про це повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA.

Одна з врятованих – 15-річна Поліна, яка дивом вирвалася з окупації разом із тіткою. Її мама, тато і старший брат уже понад 2 роки перебувають у полоні. Росіяни сфабрикували проти них справи та засудили за "шпигунство" більш, ніж на 15 років.

З тимчасово окупованих територій також виїхали дві сестри: 14-річна Валерія та її 7-річна сестра Аліна.

"Вони досі згадують ніч, коли їхній дім згорів дотла. Полум’я знищило все, навіть документи. Сім’я залишилася лише з тим, у що була вдягнена", – розповідають правозахисники.

Також в Україну повернулась 15-річна Вікторія, яка разом із батьками останні три роки жила майже весь час замкненою в чотирьох стінах. Вони виходили з дому лише у крайньому разі, аби не привертати уваги окупантів. Щодня родина жила у страху, що у двері постукають і заберуть дітей силоміць.

Окрім цього, правозахисники розповіли історію 10-річного Мирослава, якого окупаційна влада намагалася відібрати у рідних батьків.

"Представники окупаційної "служби опіки" вимагали оформити "опіку". Вони шантажували маму хлопчика та стверджували, що хлопчик за надуманими причинами не може жити з рідними батьками.

На щастя, усі врятовані діти й родини зараз у безпеці, отримують психологічну підтримку, відновлюють документи та вчаться знову жити звичайним життям", – йдеться у публікації.

Нагадаємо, раніше в Україну повернули трьох підлітків, які прожили на окупованих Росією територіях понад три роки.