Зняв прапор РФ і вивісив спіднє: як український підліток висловлював протест у "таборі перевиховання"

Хлопець зняв російський прапор з флагштоку та вивісив замість нього свою білизну

Український підліток Владислав Руденко, якого російські окупанти силоміць вивезли із Херсону, розповів про спротив під час перебування у так званому "таборі перевиховання".

В один з вечорів хлопець зняв російський прапор із флагштоку та вчепив замість нього своє спіднє, розповів Влад виданню Politico.

16-річного Влада із Херсона викрали російські окупанти. Його відправили у Крим нібито на відпочинок, але насправді це був один із так званих "таборів перевиховання", які Росія використовує, аби знищити українську ідентичність викрадених дітей.

Такі табори з’явилися ще в Радянському Союзі за часів Сталіна, який використовував їх для русифікації радянських дітей інших етнічних груп. Сьогодні ж таку методику використовує російський диктатор Володимир Путін, який намагається позбавити українських дітей їхньої національної ідентичності.

Загалом у таборі "Дружба", куди відправили Влада, перебувало близько 600 полонених українських дітей.

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Хлопець розповів, що одним із елементів "перевиховання" було щоранкове шикування поруч з флагштоком з прапором Росії, де дітей змушували співати російський гімн. Врешті у листопаді 2022 року Влад вирішив висловити свій протест.

В один із вечорів хлопець пішов гуляти по території табору, взявши зі собою спідню білизну. Коли почало сутеніти, але ліхтарів ще не були ввімкнені, він піднявся сходами сцени, намагаючись не потрапити на камеру спостереження. Тоді Влад повернув до ряду флагштоків, де, зокрема, був і прапор Росії.

Хлопець перевірив, чи нікого немає, а тоді спустив з флагштоку російський прапор. Замість стягу він вчепив своє спіднє і підняв його на чотириметрову висоту.

Спершу юнак радів тому, що зміг це зробити, але потім йому стало страшно. Необхідно було позбутись головного доказу – російського прапора. Він зібрав стяг, запхав під кофту та побіг до ванної кімнати. Разом зі своїм другом він розірвав прапор і викинув клапті в унітаз – цей процес хлопці знімали на відео. Після цього вони прокралися до своїх кімнат і заснули.

О 8 ранку наступного дня у таборі зчинився галас. Влад вийшов на вулицю і поводився так, начебто він вперше чує про інцидент, поки начальник охорони допитував усіх мешканців.

"Ого. Ті, хто це зробив, круті", – сказав він іншим хлопцям.

Росіяни послідовно намагались переконати дітей, що Україна буде частиною Росії і що батьки не збираються забирати їх додому, однак, підлітки відмовлялись у це вірити та ще дужче висловлювали протест.

За непокору їх часто жорстоко карали, але все ж вони свідомо продовжували опиратися порядкам, які нав’язували "вихователі".

"Нас намагалися зламати. А ми ламали їх у відповідь", – сказав Влад.

Як повідомляла ініціатива Save Ukraine, окупанти силоміць віддали юнака на навчання до військово-морської академії, де Влад неодноразово зазнавав жорстокого тиску та знущань через свою проукраїнську позицію.

Дорога додому також була важкою, адже хлопцю довелося пережити принизливі допити ФСБ з проходженням детектора брехні та психологічними тортурами.

У червні 2023 року хлопець і його матір Тетяна у інтерв’ю Sky News розповідали, що сумарно Влад пробув у полоні вісім місяців. Аби повернути сина додому, жінка поїхала до нього через окуповані території – шлях зайняв близько тижня.

Наразі ж Влад публічно розповідає про досвід, який переживають українські діти в російських таборах. Зокрема, він увійшов до складу державної делегації, яка розповідала про викрадення українських дітей у рамках адвокаційного туру "Викрадені голоси" у лютому цього року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про підпільний книжковий клуб, що організували підлітки на окупованих територіях.