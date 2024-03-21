Реабілітація після полону: в Міноборони розповіли, які методики застосовуватимуть

Українці після полону проходитимуть реабілітацію за західними методиками

Українські військові, які повернуться після полону, проходитимуть повний цикл оздоровлення та реабілітації, напрацьований спільно з іноземними фахівцями за західними методиками.

Про це розповіли в Міністерстві оборони України.

"Ми розпочинаємо спільну роботу над створенням центрів з реінтеграції з урахуванням як вітчизняного, так і іноземного досвідів партнерів з реабілітації та психологічної допомоги.

Українські фахівці пройшли підготовку за сприяння партнерів Альянсу. Відтак, наше завдання – створити максимально комфортні умови для звільнених оборонців України та надати їм фахову допомогу", – зазначила заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова.

Для військовослужбовців після полону створять курси відновлення, на яких вони отримуватимуть медичну та психологічну допомоги, а також – програму реінтеграційних заходів із відновлення.

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Обіцяють також надати супровід і догляд різнопрофільних фахівців. Усі розмови будуть конфіденційні.

"Така підтримка також надаватиметься членам сімей колишніх полонених задля подолання складних життєвих обставин і мінімізації негативних наслідків", – додала Наталія Калмикова.

Нагадаємо, нещодавно захисниця Азовсталі "Нава" видала книгу про полон. Вона зазначила, що "у катівнях відбуваються і жахливіші речі".