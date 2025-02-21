Українці в соцмережах масово поширюють допис "Доктора Пі": хто він і чому його дописи небезпечні

Днями у соцмережах набула популярності публікація Андрія Слюсарчука, також відомого як "Доктор Пі", в якій той звернувся до очільника Кремля Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Автор допису, який підписав себе як "професор-нейрохірург", назвав політиків "психопатами в костюмах архітекторів".

Публікацію почали активно поширювати українці – станом на 21 лютого це зробили близько 6,4 тисячі разів.

Однак інші користувачі соцмережі розкритикували увагу до Андрія Слюсарчука. Вони нагадали, що "професора" раніше звинувачували в незаконній лікувальній діяльності, яка призвела до смерті кількох пацієнтів.

Зокрема, співробітниця системи з пошуку донорів крові ДонорUA Людмила Лінник звернула увагу, що раніше Андрій Слюсарчук проводив складні операції на мозку, не маючи медичної освіти.

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"Думайте головою, співвітчизники. Бо прийде "нейрохірург" Слюсарчук і зробить вам трепанацію. Мабуть, це єдиний спосіб перевірити, чи є в деяких осіб мозок", – застерегла Людмила Лінник.

Журналіст Денис Казанський назвав користувачів, які поширюють допис Андрія Слюсарчука людьми, які "не розуміють, яку інформацію поширюють, та не вміють користуватися гуглом".

"По Фейсбуку летить величезна кількість репостів допису "доктора Слюсарчука". Це судимий шахрай, який відсидів у вʼязниці і який не є тим, за кого себе видає. Люди бачать емоційний пост і поширюють його, не думаючи.

Хтось вже пише: яка різниця, що він шахрай, він же пише такі важливі речі. Оце і є класична технологія дискредитації. Якщо це "звернення до Трампа" дійсно дійде до когось з команди президента США, він просто одразу скаже: "Та це ж не нейрохірург, а злочинець, жодному його слову не можна вірити, у них там всі такі".

Шахрай задоволений. Йому навіть не треба змінювати імені. Достатньо написати лише щемливого поста, на хайпі згадати Трампа, і в нього вже купа нової аудиторії, нові фанати, які не вміють користуватися пошуковиками", – йдеться в дописі Дениса Казанського.

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Українська письменниця та журналістка Вітталіна Макарик закликала українських користувачів соцмереж, які поширювали допис Андрія Слюсарчука, "схаменутися".

"Слюсарчук, він же "Доктор Пі" – це схиблений шарлатан, який без належної освіти вдавав із себе нейрохірурга і проводив операції, калічивши людей. Зараз він, якщо не помиляюся, мав би сидіти в тюрмі. І вже точно не писати звернення як лікар.

Друзі, будь ласка, будьте уважніші до того, що ви перепощуєте, до інформації, яку споживаєте. Ми зараз всі дуже емоційно накручені тим, що несеться довкола. Ми вразливі до таких штук, якими залюбки користуються феесбешники й інші паскуди. Давайте не будемо полегшувати їм завдання", – застерегла письменниця.

Що відомо про "Доктора Пі"?

Популярність Андрій Слюсарчук, який називав себе нейрохірургом і доктором медичних наук, здобув у 2000-роках.

Зокрема, він нібито встановив світовий рекорд, запам'ятавши 30 мільйонів цифр числа Пі. Завдяки цьому "лікар" отримав прізвисько "Доктор Пі".

За каденції Віктора Ющенка президент своїм рішенням призначив Андрія Слюсарчука очільником Інститут мозку, який мали створити згодом. Тоді ж "нейрохірургу" призначили премію в розмірі 150 тисяч гривень.

У 2011 році журналісти газети "Експрес" провели розслідування і виявили, що Слюсарчук брехав про свою освіту та досягнення.

"Доктор Пі" розповідав, що закінчив загальноосвітню школу у віці дев'яти років, а вже в 12 навчався в Московському медичному університету імені Пирогова. Натомість журналісти встановили, що Андрій Слюсарчук має освіту Бердичівської спеціальної школи-інтернету та спеціальність штукатура-плиточника-облицювальника.

"Його дипломи фіктивні, хоча схема їх отримання – майже бездоганна. Відповідно, він не може бути ні професором, ні доктором медичних наук. Він також не нейрохірург.

Так, у нього справді є талант, але зовсім не той, який він собі приписував: усі ці роки він просто водив за ніс усю країну, двох президентів, наукову та лікарську громадськість", – пояснювали журналісти.

Після розслідування правоохоронці інкримінували Андрієві Слюсарчуку підробку документів, отримання неправомірної вигоди та шахрайській участі в операціях.

У лютому 2014 року Сихівський районний суд Львова визнав "Доктора Пі" винним в п'яти випадках незаконної лікувальної діяльності та двох вбивствах з необережності. Тоді правоохоронці довели його провину в смерті 52-річного чоловіка та 3-річної дитини.

Також Андрія Слюсарчука мали притягти до відповідальності за використання завідомо підроблених документів та шахрайстві – загалом чоловікові присудили вісім років позбавлення волі.

Однак у березні 2016 року Вищий спеціалізований суд України скасував вирок і призначив повторний розгляд справи.

Зрештою в листопаді 2024 року Шевченківський районний суд Львова виправдав "Доктора Пі", не знайшовши в його діях складу кримінального правопорушення.