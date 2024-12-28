Співачка Катя Chilly обурилася через ханукію в центрі Києва: українці звинуватили її у ксенофобії

У соцмережі українська артистка Каті Chilly висловилася проти розміщення на майдані Незалежності в Києві ханукії – традиційного символу юдейського свята Хануки. Це викликало бурхливу реакцію серед українців. Дехто звинуватив її в антисемітизмі та ксенофобії.

Суперечки розпочалися після публікації допису співачки у Facebook, в якому вона заявила, що в столиці нібито має бути встановлений символ українського свята, а не знаменних дат інших народів.

"У центрі української держави в столиці України в час війни за Україну має бути встановлений символ українського Різдва. Не інші символи. І не символи інших народів.

При всій толерантності, повазі та шані. Шана вперше має бути своїй землі, своєму народові та своїм традиціям, які охороняють цю державу і народ", – написала артистка.

Висловлювання Каті Chilly викликали нерозуміння та обурення з боку громадян. Утім, є й ті, хто поділяє її думку.

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Свою думку в коментарях до допису висловила користувачка соцмережі Олена Сінченко із Запоріжжя. Жінка заявила, що була би не проти, якби в столиці України поруч із ялинкою та ханукальною менорою встановили також хілал – півмісяць із зіркою, який символізує ісламську віру.

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"Це прекрасно, що українцями себе вважають і представники тих меншин, які споконвіку проживають на території нашої держави", – пояснила свою позицію Олена Сінченко.

На допис співачки відреагував український ветеран та адвокат Масі Найєм, який розповів, що в його житті в різні періоди часу було місце для елементів різних культур.

"І ось я подумав, чи точно ми тут, в Україні, нацисти... як про це каже Путін.

Думаю, що ні. І думаю, що ми страждаємо зараз не тому, що в нас менора на Хрещатику. Але протистоїмо великому злу саме тому, що ми відкриті і поважаємо різні релігії тут, коли пліч-о-пліч з іншими вірянами захищаємо територіальну цілісність України", – зауважив Масі Найєм.

Підприємець і ексчиновник Львівської ОДА Роман Матис зауважив, що традиційну ханукальну менору в Києві встановила Федерація єврейських громад України. Натомість умовна "Федерація українських громад України" могла би спорудити в столиці власний традиційний символ, але не зробила цього.

"Єврейська громада в Україні подбала про те, щоб звернутися до міської влади столиці України для отримання дозволу на встановлення важливого для них символу свята, яке розпочалося 25 грудня.

Українці ж не звернулися ні з чим і встановили нічого. То де у нас проблеми?" – поставив риторичне запитання Роман Матис.

Користувач Юрій Зарахук зі Львова у своєму дописі відзначив, що суспільний протест "надихав" би більше, якби українці висловлювалися проти пам'ятників та вулиць на честь російських діячів.

"Мені не подобається офіційна позиція Ізраїлю щодо України, але вони не відмовляють нам у праві бути. Не вважаю євреїв поганими людьми, в нас своїх довбнів досить є, але натомість певна частка євреїв воює в ЗСУ, і я їх щиро поважаю", – пояснив свою позицію Юрій.

Військовослужбовець Збройних сил України Святослав Батов нагадав, що мільйони українців виїхали за кордон, і подібно до юдеїв в Україні, "співають колядки" по всьому світу. Боєць також зауважив, що два з чотирьох корінних народів України – караїми та кримчаки – переважно юдейського віросповідання.

Однак були і ті, хто підтримали позицію Каті Chilly. Зокрема "недоречною" ханукію в центрі Києва назвав бізнесмен та блогер Гарік Корогодський.

"Я українець, я єврей, я атеїст. І я не люблю будь-які церковні свята. Але вдома ми відмічали Різдво та Хануку. Просто родиною вечеряли.

Мій посил такий – якщо можна на Майдані Хануку, чому так само не можуть роми, татари, мусульмани ставити свої символи?

І чи можна так само голосно не вірити в Бога, як вірити в нього?", – йдеться в дописі бізнесмена.

Позицію Корогодського в коментарях до його допису підтримав скандальний народний депутат партії "Слуга народу" Максим Бужанський, якого активісти неодноразово звинувачували в антиукраїнській позиції.

"Просто не зовсім розумію для кого (йдеться про встановлення ханукії - ред.). Ті, для кого вона [має значення], бачить це в традиційний місцях. А що саме демонструвати іншим і навіщо, я не розумію", – сказав він.

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Згодом артистка Катя Chilly відповіла на закиди в коментарях до свого допису і пояснила, що мала на увазі "згуртованість навколо державної символіки" України. Вона додала, що поки не має бажання продовжувати розпочатий через ханукальну менору конфлікт.

"При всій повазі – діалог завершено. Я готова його продовжити, коли в Ізраїлі поставлять на головній площі дідух чи тризуб. У нас війна. Війна за нашу землю. І претендентів на неї більше ніж один.

Усе має бути згуртовано навколо державної символіки і традиційної символіки цього народу. Якщо захищається державність землі, яка дала прихисток багатонаціональності і полікультурності. Бо зараз це питання існування осередку українства", – написала співачка.

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Користувачка соцмережі Олена Біляк зауважила, що більшість коментарів під дописом Каті Chilly або гнівні, або в них українці намагаються пояснити авторці, чому її позиція "антисемітська, ксенофобська та зневажлива до захисників України".

"Висновок – в Україні переважно здорове суспільство, яке дає рішучу відсіч ксенофобам узагалі, зокрема й антисемітам", – вважає користувачка.

Нагадаємо, 25 грудня на майдані Незалежності в Києві запалили першу ханукальну свічку на традиційній ханукалії – дев’ятисвічнику, який, згідно з Біблією, супроводжував євреїв під час їхньої мандрівки пустелею.

Ханукальну менору вважають традиційним символом єврейської культури та релігії. Дев’ять свічок на ній запалюють поступово під час восьми днів відзначення Хануки – юдейського свята відновлення Єрусалимського храму. Обряд символізує перемогу світла над темрявою.

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У столиці першу ханукальну свічку запалив український військовослужбовець та юдей Тамир Ельбоїм.

"Цей момент глибоко символічний. Ханука – це свято, яке нагадує нам про перемогу світла над темрявою, мужності над страхом, віри над сумнівами. Тамир, як і тисячі інших захисників України, щодня бореться за наше світле майбутнє, захищаючи нашу землю від зла.

Світло ханукальної свічки є нагадуванням, що навіть одна маленька іскра може розігнати велику темряву. І ця іскра вже горить у серцях кожного з нас", – пояснив значення події Головний рабин України Моше Реувен Асман.

Цьогоріч ханукальну менору також вперше запалили на Дзеркальному полі в Бабиному Яру – місці масового вбивства цивільних громадян і військовополонених, яке здійснили нацисти в 1941-1943 роках.

Фото: Babyn Yar Holocaust Memorial Center/Facebook

За даними Українського інституту національної пам'яті, найтрагічнішими стали вбивства 29-30 вересня 1941 року, коли вбили майже 34 тисячі євреїв-мешканців Києва.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Голова Меджлісу кримськотатарського народу обурився виступом стендап-коміка Антона Стенюка через жарт про мусульман.

Згодом стендапер назвав свої слова "недоречними" і перепросив за них. Однак поліція розпочала кримінальне провадження щодо ймовірного порушення рівноправності громадян через релігійні чи національні ознаки".