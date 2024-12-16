"Московське ІПСО": що відомо про скандал через зйомки проєкту про їжу в Києво-Печерській лаврі

У мережі розгорілися суперечки через відео про українські різдвяні страви проєкту "Реальна історія", яке зняли журналіст Акім Галімов та ресторатор Євген Клопотенко.

Критику автори випуску отримали через неприйнятне, на думку деяких користувачів, місце для зйомки – вони відбулися в Трапезному храмі Святих Антонія і Феодосія Києво-Печерської лаври.

Першою обурилася Українська православна церква Московського патріархату. Там зазначили, що "храм – це дім Божий, а не сцена для шоу та виступів".

"Храм створений для духовної роботи, а не для світських розваг. Однак сьогодні спостерігається тенденція перетворення церковних просторів на майданчики для концертів, зйомок, вистав", – зазначили в УПЦ МП.

Подібну позицію висловив і священник Київсько-Житомирської Дієцезії Римо-католицької церкви в Україні Віталій Кривицький. Він вважає, що у ролику, знятому в одному з приміщень заповідника "Києво-Печерська лавра", вийшла "тотальна мішанина в розумінні сакрального і традиційного".

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Таке використання приміщень християнських споруд він порівняв із практикою часів комуністичної окупації, коли намагалися "спотворити" первісне призначення храмів.

"Погане те, що нововишукані присмаки утворюються шляхом додавання "екзотичних компонентів" з того, що є насправді сакральним для іншого.

Це вже далеко не культура, а її симулякр (термін постмодерністської філософії, який означає образ або форму того, чого не існує), оскільки йдеться не про "культивацію" – як збирання, а про спотворення вже існуючого", – вважає Віталій Кривицький.

Іншу позицію зайняв священник Православної церкви України та ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрої Георгій Коваленко. Він дивується, чому українські віряни та духовенство "ведуться на московські ІПСО".

"Можливо тому, що усвідомлення і очищення власної традиції, а найголовніше – візія її майбутнього – ще тільки в процесі формулювання і формування", – написав він.

Георгій зауважив, що ролик Акім Галімов та Євгена Клопотенко знімали в Трапезній палаті – приміщенні, яке можна називати банкетною залою або чернечою їдальнею.

"Якщо шукати найкраще місце для подібних заходів, то це саме воно", – вважає Георгій Коваленко.

Священник звернув увагу на те, що під час запису ролику проєкту збирали кошти для дітей, батьки яких загинули під час оборони України.

"Тому не вірте всьому, що написано на "інформаційному паркані" і не ведіться на московські ІПСО, а краще приходьте до нашої національної святині і наповнюйте її молитвою, смислами і новими цікавими проєктами", – додав Геогрій Коваленко.

Свою позицію щодо критики висловили також у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". Там додали, що від моменту заснування Трапезну палату використовували для вживання їжі, а не проведення урочистостей.

"Це повністю відповідає чинному законодавству й вимогам експлуатації пам'яток історії та культури, а також жодним чином не шкодить живопису XX століття.

Росія і проросійські сили системно використовують Лавру у своїй пропаганді та ІПСО для розпалювання суперечок та розколу серед українців. Ми закликаємо всіх перевіряти інформацію, а також бути уважними до провокацій, які часто поширюються ворогом", – пояснили там.

Раніше на обурення щодо відео в межах проєкту відреагував і сам Євген Клопотенко – він перепросив у вірян, чиї почуття зачепив.

"Випуск "Реальної історії" про традиційний український різдвяний стіл вже набрав майже 150 тисяч переглядів. Дізнаватись реальну історію своєї нації, плекати традиції свого роду та відроджувати їх, дізнаватися більше про своє минуле, щоб будувати майбутнє – це те, що сьогодні важливе, як ніколи", – написав кухар.

Автор проєкту "Реальна історія" Акім Галімов назвав хвилю обурення щодо випуску "підготовленою спецоперацією" до річниці Об'єднавчого собору, внаслідок якого 5 січня 2019 року Православна церква України отримала томос про автокефалію.

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"Якщо ви проаналізуєте більшість коментарів, вони зводяться до: "Дивіться до чого довели". Тобто, раніше було краще – в часи "Паші Мерседеса" і домінування Москви. Віддали святині, й там тепер ось таке!

Подивіться, як відреагували в Москві – написали усі їхні "провідні" помийки. Скабєєва – цілий ефір присвячено", – пояснив журналіст.

Із приводу суперечок також висловилася дослідниця гастрокультури та співзасновниця проєкту їzhakultura Олена Брайченко, яка була експерткою випуску про різдвяні традиції.

Жінка написала, що обурення щодо випуску, на її думку, є зручними для "тих, кого потрібно було вигнати з Лаври ще 30 років тому".

"Не люблю показового моралізаторства й святенництва, а всі ці обурення мені так і виглядають", – поділилася роздумами дослідниця.

Журналістка Марина Данилюк-Яромолаєва стала на бік авторів проєкту "Реальна історія", звернувши уваги на те, що у відео Євген Клопотенко розповідає про українські різдвяні рецепти, які знайшов під час роботи з архівами.

"Різдво – одне із головних свят українців. І його святкування те, що добре маркує нашу різницю з окупантами з Росії. Вони таке не святкують. У них є Новий год. Вчимо історію – і насолоджуймось", – підсумувала вона.

Нагадаємо, в жовтні 2023 року розгорівся скандал через кліп гурту "Жадан і Собаки" та співачки Христини Соловій, який зняли у церкві св. Андрія Первозванного у Львові. У відеороботі була представлена одностатева пара – на одному кадрі автори показали поцілунок двох жінок.