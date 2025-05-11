"Дякуємо за кожну мить турботи і любові": як українці вітають мам з Днем матері

У неділю 11 травня українці відзначають День матері. До святкових привітань долучилися державні установи, благодійні організації та військові. Захисники передають вітання своїм мамам просто з передової.

Найзворушливіші з них – у підбірці "УП.Життя".

З нагоди Дня матері бригада "Азов" опублікувала світлини мам, які служать у бригаді.

"Матері завжди захищають своїх дітей. І коли дитина в шкільній формі, і коли у броні. Коли вона поруч. І коли у полоні. Коли її вже немає, але памʼять тримаєш, як зброю.

На цих світлинах – матері "Азову". Жінки, що самі стали до строю. Самі вийшли на позиції. Самі обрали шлях. Бо немає сильнішої любові, ніж та, що вирішила захищати", – йдеться у дописі.

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Державна служба з надзвичайних ситуацій України опублікувала відео, де хлопчик у формі ДСНС разом із рятувальниками дарує матерям троянди.

"Дякуємо кожній українській мамі за життя, за ночі без сну, за тихі молитви. За те, що завжди поруч навіть на відстані", – зазначають рятувальники.

"Укрзалізниця" з нагоди Дня матері повідомила про перейменування усіх потягів на честь матерів-залізничниць, діти яких захищають Україну. У сервісі купівлі квитків можна побачити, що окрім звичної назви з набору цифр та букв поїзди тепер ще й мають додаткові найменування: поїзд Львів–Харків має назву "мама Таня", а потяг Ковель–Київ – "мама Ніна".

"Поїзди-присвяти сьогодні прямуватимуть країною, нагадуючи про силу та відданість українських матерів. Ці рейси – подяка від залізничників за любов матерів, що рухає нас уперед навіть у найтемніші часи", – зазначили залізничники.

Національна поліція України опублікувала 2-хвилинне відео, на якому правоохоронці передавали вітання своїм мамам із зони бойових дій.

"Дякуємо тобі за життя, за безсонні ночі, за кожну мить турботи і любові. Ми боремося тут за мир і безпеку, щоб ти могла спати спокійно та радіти кожному дню", – йдеться у підписі до відео.

Державна прикордонна служба опублікувала підбірку світлин прикордонників, на яких вони тримають плакати зі зверненнями до своїх мам.

Вони зізнаються, що "сумують за маминою фірмовою гречкою та котлеткою", просять не дивитись багато новин та кажуть щире "Я тебе люблю".

Відеопривітання також опублікувала Національна гвардія України.

"Мама – це сила, любов і віра, які завжди поруч. Мами дарують життя і виховують справжніх героїв і героїнь. Ви надихаєте нас боротися за мир і свободу! З Днем матері! Ви – наш найбільший скарб!", – йдеться у публікації.

У Всесвітньому фонді природи також опублікували привітання до Дня матері зі світлинами тварин та їхніх дитинчат.

"До Дня матері – подяка від тих, хто не вміє писати, але вже вміє любити. Від дитинчат – своїм мамам. І від нас – вам", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, також ми розповідали про історію Дня матері та пояснювали, чому в Україні його святкують в першу неділю травня.