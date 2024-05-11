Напишіть своїй матусі: дитячі вірші про маму, привітання та листівки

Даруйте мамі увагу і обійми не лише у День матері, а й просто так.

Зворушливі вірші про маму – найпростіше вітання, яке можуть подарувати малюки матусі. День Матері в Україні традиційно відзначають у другу неділю травня. У 2024 році цей день припав на 12 травня.

Хоча мережу заполонили численні ліричні вірші про маму, дібрати слова, які хочеться подарувати своїй матусі, буває непросто.

"УП.Життя" зібрала для вас сучасні вірші про маму для дітей різного віку та такі, які підійдуть і для дорослих.

Сміливо обирайте рядки до душі і надсилайте своїй найріднішій – її точно розчулить таке привітання.

Короткі вірші про маму для дошкільнят

Вітання від найменших торкають глибин душі. Перші дитячі слова, лепетання і поцілунки – найкращий подарунок для кожної мами. Але якщо малюк вже може вивчити кілька рядків, пропонуємо звернути увагу на ці. Короткий вірш про маму у виконанні малюка стане приємною несподіванкою до свята.

***

Мамо, матінко, матусю,

Я добра від тебе вчуся.

Ти найкраща в світі мама,

Ніжна, добра і ласкава!

Оксана Радушинська

***

Коли б з’явився в мене

Чарівний килимок,

На тому килимкові

Злетів би до зірок.

Щоб зірку найяснішу

За хмарами дістати

І дорогій матусі

Її подарувати.

О. Плавенчук

***

Матусю, дай ручки твої поцілую,

За шийку тебе обійму

І щічки погладжу.

Ти знаєш, матусю,

Як дуже тебе я люблю!

І ти мене любиш, хоч я неслухняна,

Частенько і шкоду роблю.

Та ти все пробачиш, мене поцілуєш,

І я тебе дуже люблю!

Катерина Перелісна

***

Мамо люба, добра, мила.

Як іще назвать тебе?

Це ж для мене ти пошила

З шовку плаття голубе.

Ти мені читаєш книжку,

Хочеш розуму навчить.

Ляжу спати – ходиш нишком,

Все боїшся розбудить.

Захворію хоч злегенька –

Цілу ніч не будеш спать.

То ж дозволь, тебе, рідненька,

За усе поцілувать!

Марія Познанська

***

Мамо, настала весна,

Квітне верба запашна,

Річка в долині синіє.

Мамо, настала весна,

Пташечка в полі співає,

Пісня її чарівна

Сонечко вранці стрічає.

Мамо, настала весна,

Квітів нарвали ми з татом

Там, де поляна ясна,—

В тебе ж веснянеє свято!

Василь Грінчак

Душевні вірші про маму

Коли ми були дітьми, найкращим подарунком для мами були відкритки "З Днем матері", зроблені власними руками. Листівки до Дня матері досі хороша ідея – якщо ви не поряд, це швидкий і доступний спосіб висловити свою увагу. Зберігайте і надсилайте своїм матусям не лише у свято.

Зображення: "УП.Життя"

Зображення: "УП.Життя"

Зображення: "УП.Життя"

Зображення: "УП.Життя"

Зображення: "УП.Життя"

Вірші про маму від класиків та сучасних авторів

Ці вірші не звучать як вітання, однак точно торкнуть серця.

Василь Симоненко, Ліна Костенко, Леся Українка створили рядки, які й через роки лишаються неповторними.

Такі вітання з Днем матері не залишать байдужими нікого.

***

В хаті сонячній промінь косо

На долівку ляга з вікна…

Твої чорні шовкові коси

Припорошила вже сивина.

Легкі зморшки обличчя вкрили —

Це життя трудового плід.

Але в кожному русі — сила,

В очах юності видно слід.

Я таку тебе завжди бачу,

Образ в серці такий несу

Материнську любов гарячу

І твоєї душі красу.

Я хотів би, як ти, прожити,

Щоб не тліти, а завжди горіть,

Щоб уміти, як ти, любити,

Ненавидіть, як ти, уміть.

Василь Симоненко

***

Мати сіяла сон

під моїм під вікном,

А вродив соняшник.

І тепер: хоч буран,

хоч бур’ян чи туман,

А мені – сонячно.

Мати сіяла льон

під моїм під вікном,

А зійшло полотно.

І тепер: хоч яри,

хоч вітри крізь бори,

А я йду все одно.

Мати сіяла сніг,

щоб він м’яко – до ніг,

А вродило зілля.

І хоч січень січе,

а мені за плечем

Журавлі журавлять.

Мати сіяла хміль,

щоб дівчат звідусіль

Станом я знаджував,

А вони, як на сміх, проминали усі,

Все ж одна – зважилась.

Мати вибрала льон.

І вино вже давно

Хмільно так хмелиться.

І з-під крил журавлиних

мені під вікно

Листопад стелиться.

Тільки квітом своїм

при моєму вікні

Не опав соняшник.

Я несу його в світ,

щоб не тільки мені,

Щоб і вам сонячно.

Борис Олійник

***

Наша мати - сивая горлиця.

Все до її серденька горнеться:

Золота бджола - намистиною,

Небо - празниковою хустиною,

Сивий дуб - прокуреним прадідом,

Білочка - мальованим пряником,

Жура-журавель над криницею -

Чистою сльозою-водицею,

А земля - пшеницею ярою,

А літа - замисленим явором,

Що із сорок першого журиться:

"Де ж це, молодице, твій суджений?"

Місяць - непоколотим золотом,

А береза - вранішнім солодом,

Хата - ластівками над стріхою,

А туман - вдовиною втіхою.

Крашанкою - сонечко в миснику...

А вона до всіх до них - піснею.

Борис Олійник

***

Хай щастить у Вашій хаті, мамо,

Всім, хто переступіть Ваш поріг:

Добрим людям, і птахам так само,

І котові, що в теплі приліг;

Хай щастить кожненькій деревині,

Що до хати віти притуля,

Хай щастить малесенькій травині

Й вітерцю, що приліта здаля.

Ви завжди за всіх були дбайливі -

Бо така ж та доля у вдови.

Бо ж як будуть всі навкруг щасливі,

То щасливі будете і Ви.

Анатолій Таран

***

Повір, що намарно сльози твої течуть,

не слухай новин і сусідську пані,

у мене все добре, харчуюся досхочу,

нарешті потрапив у гарну компанію.

Підрозділ – неначе ченецький скит:

суворі аскези, весь день – за планом,

одягнені всі в один прикид.

Мене охрестили тут Капеланом.

Далеко від марних спокус буття

я завжди тверезий, мов чисте скельце,

веду на природі активний спосіб життя.

Ти часто казала, це добре для серця.

Тут всі за одного й за всіх – один,

тому бережи свої сльози й нерви.

З любов'ю, твій вдячний безмежно син,

рік 22-ий, 13 червня.

Павло Вишебаба