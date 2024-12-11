Постраждалі від сексуального насильства під час війни просять включити РФ до "списку ганьби" ООН

Українці, які зазнали сексуального насильства під час війни, просять включити РФ до "списку ганьби"

Постраждалі від сексуального насильства під час війни українці написали колективного листа генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу. Вони просять включити Росію до "списку ганьби" – переліку країн-злочинців.

Про це повідомили під час пресконференції у "Медіацентрі Україна".

Включення РФ до списку ганьби ООН є одним з механізмів притягнення її до відповідальності за скоєне сексуальне насильство, повʼязане з конфліктом (СНПК).

"Кожне слово в цьому листі є нашим болем і нашим сподіванням на справедливість... Ми дуже сподіваємось, що нарешті саме таке колективне звернення, саме такий колективний крик та вимоги нарешті будуть почуті.

Ми вимагаємо включити Російську Федерацію до списку ганьби за системне вчинення злочинів СНПК проти громадян України. Ми маємо докази, ми маємо імена цих людей, ми маємо всю інформацію, яку могли б використати світові правозахисні організації", – наголосила Ірина Довгань, голова громадської організації СЕМА Україна, членкиня Правління Глобального фонду допомоги постраждалим від СНПК.

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Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко зазначила, що слухання цього питання в ООН можливе у квітні-травні 2025 року.

"Але ми маємо розуміти, що на основі підготовленої доповіді великим колом експертів, на основі інформації, отриманої від країн, остаточне рішення щодо включення в список ганьби приймає Генеральний секретар ООН. Тому ті, хто пережив насильство, звертаються безпосередньо до нього. Це персоналізований лист", – зауважила вона.

За словами членкині Наглядової ради Пілотного проєкту надання невідкладних проміжних репарацій постраждалим від СНПК та засновниці громадської організації "Нумо, сестри" Людмили Гусейнової, надалі розроблятимуть стратегію поширення листа та залучення якнайбільшої кількості голосів на його підтримку, зокрема й за межами країни.

Нагадаємо, уже понад 300 українців отримали виплати в рамках проєкту з проміжних репарацій через сексуальне насильство, пов’язане з війною. Найбільше заяв надійшло з Херсонщини.