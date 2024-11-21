В Україні створили "Московські конвенції". Вони – альтернатива Женевським

В Україні презентували "Московські конвенції" – збірник із 137 статей, написаних на основі реальних свідчень колишніх військовополонених, їхніх близьких та товаришів по службі.

Документ є альтернативою Женевським конвенціям, повідомили в Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Його статті описують "норми" РФ, які стосуються поводження з військовополоненими: знущання, удари, голод, сексуальне насилля, катування тощо.

"Це ще одна спроба показати світу наслідки "нейтрального" ставлення до злочинів проти людяності. Якщо й надалі ігнорувати порушення Женевських конвенцій Росією, це означатиме, що ми живемо у нових реаліях, де дозволені тортури та вбивства.

Кожен замовчаний злочин – нова сторінка Московських конвенцій", – наголосили в Асоціації.

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У коментарі для "УП.Життя" в Асоціації родин захисників розповіли, що робота над проєктом тривала понад 3 місяці. До його створення долучилися рекламна агенція Banda Agency, медійна ініціатива за права людини за підтримки Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими при ГУР МО, Офіс Омбудсмена та Міністерство закордонних справ.

"Ще минулого року ми з Бандою робили проєкт. Багато говорили про проблеми та труднощі, з якими стикаються рідні полонених. Одна з таких, звісно, це недотримання Женевських конвенцій.

Тому цього разу вони прийшли до нас з цікавим концептом – зробити переписані Росією Женевські конвенції, щоб говорити з ними тою мовою, яку вони розуміють", – розповіли в Асоціації.

"Московські конвенції" створили з метою розголосу, привернення уваги та поширення вимог, щодо публічного та офіційного визнання Міжнародним комітетом Червоного Хреста того, що РФ порушує норми Женевських конвенцій.

"Країни-учасниці, які ратифікували Женевські конвенції, мають змусити РФ виконати норми Женевської конвенції з питань поводження з військовополоненими щодо обов’язкової репатріації тяжкопоранених та тяжкохворих військовополонених, незалежно від їхнього звання та їхньої кількості", – переконані творці книги.

Презентація книги відбулася 20 листопада в Києві. Її можна переглянути онлайн різними мовами.