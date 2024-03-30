Одруження онлайн: уряд підтримав постанову про укладання шлюбу по відеозв’язку в "Дії"

Кабінет Міністрів підтримав постанову, яка дозволяє укладати шлюб по відеозв’язку у застосунку "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, опція буде особливо актуальною для військових пар, які через війну перебувають на відстані.

"Українці зможуть укладати шлюб просто в застосунку. Одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи вони засвідчать Дія.Підписом", – додав Федоров.

Раніше він повідомляв, що ця послуга буде безпечною та матиме кілька етапів верифікації.

Нагадаємо, у 2023 році у застосунку "Дія" з’явилася можливість подавати заяву на шлюб. Лише за перший тиждень роботи українці подали 1100 заяв на реєстрацію шлюбу.