Понад тисячу заяв на шлюб: у "Дії" підсумували перший тиждень роботи нової опції

У мобільному додатку "дія" за тиждень подали 1100 заяв на реєстрацію шлюбу.

Про це у коментарі "Українській правді. Життя" заявив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік.

Він додав, що серед цих заяв були 19 звернень від одностатевих пар.

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За тиждень запуску нової функції у "Дії" заяви на реєстрацію шлюбу схвалили для 764 пар.

"Це одна з наших найочікуваніших послуг серед користувачів, тому що тепер можна подати заяву про шлюб, не виходячи з дому. Також можна одразу обрати місце, час, формат і зал, де пройде церемонія", – пояснюють у Мінцифри.

Нагадаємо, що для реєстрації шлюбу через "Дію" треба авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ "Сім’я".

Обрати послугу "Заява про шлюб". Заповнити її, обрати місце та час реєстрації.

Сплатити адміністративний збір та підписати заяву електронним підписом.

Варто, зазначити, що заяву також має підписати партнер. Він має авторизуватися у своєму кабінеті та перейти на заяву із посиланням, щоб підписати її електронним підписом.

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7 березня народна депутатка Інна Совсун також подала на реєстрацію законопроєкт "Про інститут реєстрованих партнерств".

Документ передбачає реєстровані партнерства. Це формат узаконених стосунків, проте не шлюб. Ним можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.