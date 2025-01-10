Вирішальна кожна хвилина: в Україні запустили кампанію про те, чому важливо давати дорогу "швидкій"

Медична мережа "Добробут" запустила інформаційну кампанію "Продовжуй життя! Поступайся дорогою швидкій!".

Її мета – підвищити соціальну відповідальність та обізнаність водіїв про те, наскільки важливо давати дорогу машинам швидкої допомоги.

Кампанію створили за підтримки Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ, повідомляють у "Добробуті".

За даними МВС, кожен четвертий водій нехтує правилами пропуску машин швидкої допомоги. У 2022 році близько 20% керманичів спіймали на порушенні правил надання пріоритету транспорту з увімкненими спецсигналами.

Згідно з нормативними документами, час прибуття бригад швидкої допомоги у містах має складати 10-20 хвилин залежно від категорії виклику – критичний чи екстрений.

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Перевищення цього терміну допускається, але не більше ніж у 25% критичних викликів та у 15% – екстрених. Однак бригадам часто складно дотримуватися норм, тому що на завантажених перехрестях або в заторах водії не пропускають їх, навіть коли увімкнена сирена.

Водночас кожна хвилина може бути критичною для пацієнта, до якого медики поспішають на виклик або везуть до лікарні.

За словами керівниці напряму невідкладної допомоги "Добробуту" Ольги Адаменко, в екстреній медицині відсутні "несерйозні стани", адже кожне захворювання має обмежений час для допомоги.

"Наприклад, при підозрі на інсульт існує так зване "вікно терапевтичних можливостей", коли лікарі можуть відновити кровотік в ураженій судині. І цей час відраховується з моменту виникнення симптомів, а не з моменту прибуття "швидкої". Це означає, що здебільшого, якщо ви бачите "швидку" з увімкненими спецсигналами на дорозі, вона везе "важкого" пацієнта, для якого кожна хвилина може стати вирішальною…

Тож не треба забувати, що якщо сьогодні ви не пропустите "швидку", завтра вона може не встигнути доїхати до вас", – наголосила лікарка.

У рамках кампанії медична мережа випустила відео з гаслом: "Продовжуй життя! Поступайся дорогою швидкій!". Воно має на меті допомогти людям замислитися над тим, що хвилини, які "швидка" проводить у заторах, ставлять під удар життя пацієнта.

"Добробут" у співпраці з автошколами планує створити серію навчальних відео про правила поведінки на дорозі при зустрічі з машиною невідкладної допомоги.