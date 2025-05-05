Українська математикиня Марина Вязовська стала членкинею Національної академії наук США

Українська математикиня і лауреатка премії Філдса Марина Вязовська стала міжнародною членкинею Національної академії наук США.

Установа обрала нових членів "на знак визнання їхніх видатних досягнень в оригінальних дослідженнях".

Про це повідомили на сайті NAS.

Національна академія наук США – це приватна установа, заснована у 1863 році. Вона визнає досягнення в науці шляхом обрання до свого складу, а також разом із Національною інженерною академією США та Національною академією медицини США надає наукові, інженерні та медичні рекомендації федеральному уряду та іншим організаціям.

Наразі загальна кількість активних членів NAS сягає 2662, а міжнародних членів – 556.

РЕКЛАМА:

Цьогоріч до Національної академії наук США увійшли 150 нових членів:

120 науковців-американців;

30 вчених, які мають громадянство інших країн.

Українка Марина Вязовська стала міжнародною членкинею Національної академії наук США. На сайті установи зазначено, вона – професорка та завідувачка кафедри теорії чисел у Федеральній політехнічній школі Лозанни (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), що в Швейцарії.

Марина Вязовська здобула міжнародне визнання завдяки своїм революційним внескам у сферу теоретичної математики. У 2022 році вона стала другою жінкою в історії, яка отримала Медаль Філдса – найпрестижнішу нагороду в галузі математики, яку часто називають "Нобелівською премією з математики".

Марина Вязовська отримує Медаль Філдса з математики (2022 рік) Фото: VESA MOILANEN/Getty Images

Найвідомішим досягненням Вязовської є розв’язання задачі пакування куль у 8-вимірному просторі, що є частиною 18-ї проблеми Гільберта. Задача залишалася відкритою понад 400 років.

Її рішення, опубліковане у 2016 році, вважається елегантним і лаконічним. Воно стало проривом у галузі через своє значення для сфери цифрового зв’язку, теорії кодування та криптографії.

У 2022 році Вязовську включили до списку 100 людей в рейтингу Time, які змінюють майбутнє світу.

Раніше "Українська правда. Життя" спілкувалася з Мариною про вищу освіту в Україні, проблеми з викладанням математики у школах та чи потрібно науковцям їхати за кордон, щоб отримати визнання.