"Льодовий сендвіч із синьою начинкою": українські полярники зазнімкували незвичайний айсберг

Українські полярники зазнімкували незвичайний айсберг. Він нагадує сендвіч з білого льоду із синьою начинкою.

Фото опублікували у Національному антарктичному науковому центрі.

Як пояснюють полярники, колись давно цей айсберг був частиною льодовика на суходолі. Тоді ньому утворилася тріщина, яка заповнилася талою водою й замерзла. Це і є та сама синя смуга.

Раніше тріщина проходила вертикально, та згодом цей шматок відколовся і перевернувся.

Синя смуга є тріщиною, яка заповнилася талою водою, що згодом замерзла Зоя Швидка/Національний антарктичний науковий центр/Facebook

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Про це свідчать ледь помітні смуги на білій частині – фірновому льоді. Він утворюється через нашарування снігу, який під дією власної ваги стискається до структури пористого шоколаду – із замкнутими бульбашками повітря.

"Очевидно, материнський льодовик цього айсберга був малорухомий, оскільки тріщини саме таких льодовиків мають більшу схильність до герметизації. Тому вода, яка заповнила тріщину, не витекла, а мала час, щоб замерзнути та міцно склеїти розколені половинки", – пояснив керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк.

Він також додав, що цей льодовик перебуває в холодніших умовах, ніж льодовики поблизу станції "Академік Вернадський". На це вказує однорідність фірнового льоду. У льодовиків в районі станції ці прошарки виразніші, що є ознакою періодичного сильного танення.

"Отже, походження цієї брили льоду або високогірне, або ж із країв далекого холодного півдня", – каже науковець.

Нагадаємо, українські полярники показали фото айсберга розміром із Хрещатик, що близько місяця плаває неподалік станції "Академік Вернадський". Довжина льодової брили сягає 1285 метрів.