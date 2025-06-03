Завдовжки з Хрещатик: українські полярники зазнімкували айсберг-гігант біля станції "Вернадського"

Брила має довжину понад 1200 метрів - стільки ж, як і вулиця Хрещатик у Києві

Українські полярники показали фото величезного айсберга, що близько місяця плаває неподалік станції "Академік Вернадський".

Довжина льодової брили – 1285 метрів, так само, як і в Хрещатика, повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Найбільша висота видимої частини становить 80 метрів, а ширина – близько 90 метрів.

"Зараз моя шоста зимівля на "Вернадському", і я ще ніколи не бачив тут таких величезних айсбергів. Ми спостерігаємо за ним прямо з вікон станції, хоча він дрейфує за кілька десятків кілометрів від нашого острова", – розповів очільник української антарктичної експедиції Олександр Полудень.

Висота видимої частини становить 80 метрів, а ширина – близько 90 метрів Національний антарктичний науковий центр

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Такі айсберги зазвичай відколюються від шельфових льодовиків і можуть мати величезні розміри. Полярники допускають, що він відколовся від одного з льодовиків Георга VI чи Вілкінса, розташованих південніше. За його подальшою долею спостерігатимуть українські вчені.

Полярники додають, що найбільший зафіксований айсберг у світі під назвою В-15 мав площу 11 тисяч квадратних кілометрів (довжина майже 300 км), але він розтанув.

Айсберг дрейфує за декілька десятків кілометрів від острова Галіндез Національний антарктичний науковий центр

Нині найбільшим айсбергом вважається А23 з площею близько 3,1 тисяч квадратних кілометрів. У ньому можна було б розмістити чотири Києва.

А23а багато років стояв у морі, зачепившись за дно. Але у березні цього року він сів на мілину і почав поступово руйнуватися.

Нагадаємо, раніше українські полярники з дослідної станції "Академік Вернадський" зафіксували на відео цікаві оптичні ефекти – два паргелії (несправжніх сонця) та повне паргелічне коло.