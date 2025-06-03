Завдовжки з Хрещатик: українські полярники зазнімкували айсберг-гігант біля станції "Вернадського"
Українські полярники показали фото величезного айсберга, що близько місяця плаває неподалік станції "Академік Вернадський".
Довжина льодової брили – 1285 метрів, так само, як і в Хрещатика, повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.
Найбільша висота видимої частини становить 80 метрів, а ширина – близько 90 метрів.
"Зараз моя шоста зимівля на "Вернадському", і я ще ніколи не бачив тут таких величезних айсбергів. Ми спостерігаємо за ним прямо з вікон станції, хоча він дрейфує за кілька десятків кілометрів від нашого острова", – розповів очільник української антарктичної експедиції Олександр Полудень.
Такі айсберги зазвичай відколюються від шельфових льодовиків і можуть мати величезні розміри. Полярники допускають, що він відколовся від одного з льодовиків Георга VI чи Вілкінса, розташованих південніше. За його подальшою долею спостерігатимуть українські вчені.
Полярники додають, що найбільший зафіксований айсберг у світі під назвою В-15 мав площу 11 тисяч квадратних кілометрів (довжина майже 300 км), але він розтанув.
Нині найбільшим айсбергом вважається А23 з площею близько 3,1 тисяч квадратних кілометрів. У ньому можна було б розмістити чотири Києва.
А23а багато років стояв у морі, зачепившись за дно. Але у березні цього року він сів на мілину і почав поступово руйнуватися.
Нагадаємо, раніше українські полярники з дослідної станції "Академік Вернадський" зафіксували на відео цікаві оптичні ефекти – два паргелії (несправжніх сонця) та повне паргелічне коло.