Українські полярники показали заходи сонця в Атлантичному океані: вражають різнобарв’ям

Українські полярники показали, як сідає сонце в Атлантичному океані

Українські полярники показали, як сідає сонце в Атлантичному океані. Фото зробили з криголама "Ноосфера", який використовується для досліджень.

Знімки заходів сонця опублікували на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

На фото можна побачити розмаїту колірну гаму пейзажів – помаранчеву, червону, фіолетову та синю.

Судно "Ноосфера" для наукових досліджень Україна придбала напередодні 30-річчя своєї незалежності – 19 серпня 2021 року. Раніше воно було флагманом королівського наукового флоту Великої Британії.

Анастасія Чигарева/Національний антарктичний науковий центр Анастасія Чигарева/Національний антарктичний науковий центр Анастасія Чигарева/Національний антарктичний науковий центр Анастасія Чигарева/Національний антарктичний науковий центр Анастасія Чигарева/Національний антарктичний науковий центр Анастасія Чигарева/Національний антарктичний науковий центр

За останні пів року "Ноосфера" подолала чималий шлях. 17 листопада 2023 року вона вийшла з порту Кейптауна, що у Південно-Африканській Республіці, й вирушила до Антарктиди. Судном доставили вантажі та членів експедиції до станцій "Арцтовський" та "Академік Вернадський".

Згодом криголам прийшов до чилійського порту Пунта-Аренас, звідки 15 березня попрямував до Антарктики для перезмінки річних експедицій на "Вернадському" та досліджень в Південному океані.

"13 квітня наш флагман вчергове пришвартувався в Чилі, доправивши на "велику землю" зимівників 28-ї УАЕ та сезонну експедицію. Після цього "Ноосфера" знову вирушила в Антарктику, щоб забезпечити ротацію полярників на "Арцтовському".

Нині судно вже прямує до Кейптауна, де перебуватиме до наступного антарктичного сезону", – розповіли у НАНЦ.

Нагадаємо, полярники показали, як зграї дельфінів кілька годин гралися у хвилях криголама "Ноосфера".