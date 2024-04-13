Зграї дельфінів кілька годин гралися у хвилях криголама "Ноосфера": полярники показали відео

Українське судно-криголам "Ноосферу" в Атлантичному океані супроводжували зграйки дельфінів Коммерсона.

Дельфіни кілька годин пірнали поруч із судном, ловлячи його хвилі, розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

"Вважається, що в такий спосіб дельфіни збільшують швидкість свого руху. Великі хвилі від судна "підштовхують" їх вперед. Також вчені припускають, що потоки води підіймають на поверхню їжу для цих тварин – рибу, молюсків, ракоподібних тощо", – кажуть дослідники Антарктиди.

Ссавців, які потішили українських полярників, зафільмувала на відео Анна Торгоненко.



Дельфінів Коммерсона легко впізнати за білим тулубом та чорною головою. Популяції цього виду можна зустріти у двох місцях: в Атлантичному океані біля південного берега Південної Америки та в Індійському океані біля островів Кергелен.

Дельфіни Коммерсона є одними з найменших серед усіх китоподібних і досягають в довжину близько 1,5 м, але вони досить активні.

Полюбляють плавати на поверхні води та вистрибувати з неї. Тримаються зграями до 15 особин.

"Загалом дорогою з Антарктики до Чилі – у протоці Дрейка та Атлантичному океані – нашим вченим вдалося зафіксувати зустріч з трьома видами дельфінів.

Це дельфін Даскі, антарктичний дельфін та дельфін Коммерсона", – діляться дослідники.

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Нагадаємо, нещодавно у протоці Пенола полярникам вдалося зняти унікальне відео, як горбатий кит грає наввипередки з "Ноосферою".

Раніше полярники показали продельфінів великолобих, які гойдались на хвилях поблизу криголама.

Також ви могли пропустити відео про "пінгвінів-верхолазів", що загніздувалися на висоті 295 метрів.

